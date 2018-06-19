Как изменились русские за последние 100 лет

Современные русские уже не те, что были 100 лет назад: они значительно подросли и стали дольше жить, но при этом заметно потолстели и ослабли. В чем же причина кардинальных изменений русского генофонда?

Пугающая эволюция

Люди меняются быстро, буквально в течение 100 лет происходят видимые на глаз изменения. Достаточно взглянуть на старые фотографии, чтобы понять: мы совершенно другие. Меняются среда обитания, образ жизни, привычки, психика, ментальность, а вслед за ними и физиология. Мы стали выше, крупнее и тяжелее.

С начала XXI столетия проводятся многочисленные исследования, в которых установлено, что человек за последние 100 лет заметно эволюционировал. Но, как выяснилось, процесс этот имеет не только положительную, но и отрицательную динамику. По словам ученых, это выразилось как в умственных, так и в физиологических аспектах. Технический прогресс, автоматизация и компьютеризация привели к тому, что люди стали гораздо малоподвижнее.

Но современные люди не просто меньше двигаются, но и меньше работают. Физический труд больше не является основным источником материальных благ. Так, если в России в 1913 году была 6-дневная рабочая неделя с 10-часовым рабочим днем, то сегодня среднестатистический россиянин работает 5 дней в неделю и не более 8 часов в день.

По мнению врачей, именно малоподвижность привела к снижению деторождаемости и выносливости. Впрочем, деторождаемость не только снизилась, но и изменила соотношение полов: накануне революции в России на 100 мужчин рождалось 99 женщин, в наши дни на 100 лиц сильного пола рождается 116 представительниц слабого.

Кроме этого, микроэволюция XX века повлияла на интеллект. Человек заметно расширил свой кругозор, его знания стали более многообразны. Однако несмотря на то, что 100 лет назад в России было 78% грамотных, а сегодня это число достигает 99,75%, показатели IQ нашего современника в среднем снизились на 14 пунктов.

Богаче и сытнее

По данным ВОЗ, около 30% населения планеты страдает от ожирения, в то время как 100 лет назад ожирение было явлением из ряда вон выходящим. Всему виной, по мнению диетологов, избыток доступных и вредных продуктов питания.

Кроме этого, тучность наших тел в не меньшей степени связана с повышением уровня комфорта, — уверен экс-директор НИИ статистики Госкомстата РФ Василий Симчера . Он отмечает, что уровень жизни россиян вырос за сто лет, по разным оценкам, в 15-25 раз, а смертность сегодня примерно вдвое ниже чем в дореволюционной России.

Высокими темпами на протяжении последних 100 лет в России росло потребление товаров и услуг. По ключевым позициям (одежда, обувь) рост превышает 10-15 раз, объем потребления продовольственных товаров за этот период вырос в 4,5 раза. Среднестатистический россиянин стал в разы больше есть мяса, рыбы, растительного масла и сахара.

Мизерные показатели потребления мяса и рыбы 100 лет назад компенсировались в первую очередь за счет картофеля и хлеба. Если 1913 году россиянин съедал в год 114 кг картофеля и 200 кг хлеба, то в начале XXI столетия эти показатели стали 66 и 101 кг соответственно.

Нынешний россиянин стал заметно тяжелее своего предка, даже по сравнению с 40-летней давностью он потяжелел в среднем на 15-17%. Если наши предки переживали голодные времена (а такие есть почти у всех), то избыток накопившейся энергии может «всплыть» у потомков в виде лишнего веса.

Любопытное наблюдение сделали американские исследователи. Они установили, что до 25% тех, кто справляется со стрессом с помощью медикаментов, получают прибавку в весе в среднем на 4-5 килограмм.

Слабее, но дольше

Антрополог, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Андрей Коротаев отмечает, что по сравнению с россиянами начала ХХ века, мы поправились в среднем на 10-15 кг., при этом калорийность нашего питания выросла на 1000 ккал. Однако мы становимся слабее, говорит Коротаев: если в 1930-е годы 17-летний паренек из Подмосковной деревни мог тягать мешки весом до 50 кг, то его ровесник сегодня едва ли поднимет и 35 кг.

За последние 100 лет серьезно выросла продолжительность жизни, в среднем на 40 лет. В первую очередь это связано с более высоким уровнем медицинского обслуживания. Как говорит Каратаев, мы могли бы жить на полвека дольше, если бы исключили такие негативные факторы, как недостаточную диагностику и некачественное лечение, плохую экологию, недостаток движения и сна, плохое питание, а также табак, алкоголь и наркотики.

100-летняя дистанция расставила иные акценты на причины смертности, так как изменилась этимология болезней человека. Если раньше люди чаще умирали от инфекций и травм, то теперь от рака и сердечно-сосудистых болезней.

«Продолжительность жизни увеличивается, но все более медленными темпами, и ждать прорыва в этой области не приходится, поскольку эффект от новых медицинских технологий уже исчерпан, — отмечает Коротаев. — Впрочем, именно России здесь есть куда расти: начиная с 2005-го наша страна на первом месте по снижению уровня смертности, а ожидаемый рост продолжительности жизни у нас самый высокий среди развитых стран».

Пошли в рост

Не так давно известный российский антрополог Денис Пожемский провел реконструкцию человеческого тела на основании археологических раскопок и установил, что в XVI-XVII веках средний рост мужского населения Новгорода составлял 165 см, а женщин — 151 см.

Публицист Борис Миронов на основании письменных источников определил, что средний рост российских рекрутов начала XVIII века достигал 165 см. Однако мы и сами можем в этом убедиться, оценив хранящиеся в музее доспехи или обмундирование русских ратников.

Человечество постоянно растет. Особенно интенсивным его рост был во второй половине XX столетия. По данным ВОЗ, средний рост в России в 60-е годы XX века был 168 см, сегодня — 178.

Однако уже в начале 1980-х годов в большинстве групп городского населения СССР процесс акселерации стал затухать. К началу 1990-х годов, по наблюдениям антропологов, у московских детей прирост длины и массы тела, как и обхвата грудной клетки, практически прекратился, а затем сменился снижением показателей.

С чем же это связано? Главным фактором ученые считают экономическую стабильность общества, которая в начале XX столетия зависела в первую очередь от урожайности, а в последние десятилетия от состояния финансово-экономической системы.

В том поколении, чье детство, главным образом его первый год, пришлось на благоприятное время, будут более высокие антропометрические показатели, — к такому выводу пришли социологи и антропологи. Миронов изменения антропометрических показателей связывает с удовлетворением базисных потребностей человека — пища, одежда, медицинское обслуживание, отдых.

Одно из самых масштабных исследований антропометрических данных русского населения было проведено в 1974 году исследователями МГУ . По его данным видно, что на протяжении XX столетия рост населения страны постепенно увеличивался, перемежаясь с кратковременными спадами.

К примеру, за 42 года — с 1916 по 1957 — длина тела по сравнению с предыдущим годом 23 раза понижалась и 19 раз повышалась, а вес — соответственно 24 и 18 раз. Что не удивительно, так как это были трудные годы: революция, Гражданский конфликт, коллективизация, индустриализация и Великая отечественная война. Заметный скачок антропометрических показателей пришелся на конец 40-х.

По данным современных исследований в 1960-1970 годах средний рост мужчин в СССР равнялся 168 см, женщин — 157 см. На 1950-1980-е годы пришелся пик акселерационных процессов. В 20 этнических группах Советского Союза, в том числе у русских, белорусов, украинцев, татар и башкир средний рост увеличился почти на 3 см. К началу 90-х годов средний рост мужчин в России составлял 176 см, а женщин — 164 см.

Русские, да не те

XX век — время невиданных интеграционных и ассимиляционных процессов, которые захлестнули в том числе и наше общество. Количество смешанных браков в этот период по сравнению с XIX столетием увеличилось в разы. Совсем недавно специалисты лаборатории Genotek попытались выяснить, кто такой современный русский с точки зрения генетики.

Они сформировали этнический портрет среднестатистического русского, проанализировав ДНК-тесты более 2000 человек, в основном жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя. По словам генерального директора Genotek Валерия Ильинского, этим экспериментом ученые хотели заставить людей задуматься о своем происхождении.

Исследование дало сенсационные результаты: выяснилось, что современные россияне являются русскими только на 16%, все остальное — мозаика, составленная из фрагментов геномов характерных для обитателей других регионов. Оказывается, мы унаследовали фрагменты генома в общей сложности 36 этнических групп. Белорусы и украинцы внесли в наш генетический багаж 19,2%, финны 13,1%, венгры 6,3%, балканские народы 5,5%. Есть у русских доля кавказского, азиатского и даже британского генома.