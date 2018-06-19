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Истории, скрывающиеся за культовыми фотографиями
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Истории, скрывающиеся за культовыми фотографиями 

Anews 26 минут назад
Фото: Anews
Об ушедшем времени повествуют фотографии, и некоторые из таковых даже успели получить статус культовых. Однако немногие знают, какие истории скрываются за этими известными снимками.

Обед на высоте

Эти 11 строителей, которые в непринужденной атмосфере отдыхают на внушительной высоте во время обеда действительно являются настоящими.
Anews
Однако фото делалось по сценарию с целью продвижения Рокфеллеровского центра, а сами рабочие находились в безопасности, а не над обрывом.

Альберт Эйнштейн

Знаменитый портрет выдающегося ученого был сделан фотографом Артуром Сассе, который встретил Эйнштейна после празднования его 72-летия.
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В тот момент известный во всем мире физик уже находился в автомобиле вместе с несколькими спутниками.
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Но последних на фото впоследствии обрезали.

The Beatles

Обложка 12-го альбома в карьере музыкантов известна всему миру, а фото для нее снимали на дороге около звукозаписывающей студии. Движение машин на этот непродолжительный период перекрыли, а один турист из США поинтересовался у полицейского о четырех интересных мужчинах, которые блуждали по дороге туда и обратно.
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Ему они казались незнакомцами, и лишь спустя годы он обнаружил себя на обложке легендарной группы.

Афганская девочка

Стив Маккарри в 1984 путешествовал по территории Афганистана, надеясь собрать достаточно материалов о войне. В одном из размещенных в Пакистане лагерей для беженцев внимание фотографа привлекла некая 12-летняя девочка. Ее фото стали настолько сильными, что покорили мир, а спустя время девушку удалось снова найти.
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Как оказалось, зовут ее Шарбат Гула, и сейчас проживает она по-прежнему в Афганистане, имея мужа.

Дали

Известный кадр с участием Сальвадора Дали удалось получить с огромным трудом. Притом на создание фото ушло порядка шести часов. Филипп Халсман, известный в свое время фотограф, являлся приятелем художника и помог ему воплотить его идею в реальность. Для кадра ассистентка удерживала стул, пока мольберт и картину подвесили к потолку посредством лески.
Anews
Несчастных котов и Дали заставляли прыгать, а воду разливали и снова вытирали для новой попытки, которых было 28.

Поцелуй

В августе 1945 На Таймс-сквер толпы собрались для празднования окончания Второй мировой, когда появилось известие о капитуляции Японии. Трудившаяся медсестрой Эдит Шейн выходила из метро, но внезапно ее схватил моряк Гленн Макдаффи и поцеловал.
Anews
Момент успел заснять Альфред Эйзенштадт, и эти кадры появились на страницах журнала Life, став популярными.

Мэрилин Монро

“Летящее” платье, которое она примерила в ленте «Зуд седьмого дня», стало культовым. Впрочем, для хорошего кадра довелось сделать множество дублей.
Anews
Хорошо сыграть эту сцену актрисе мешал ее супруг в ту пору — Джо Ди Маджо, который присутствовал на съемке и злился из-за того, что его возлюбленная так открыто показывает свое тело.
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