10 заброшенных мегапроектов СССР

Из-за развала Советского Союза государствам, некогда входившим в состав Социалистических Республик, "по наследству" достались некоторые из военных и научных объектов. Многие из них были законсервированы, так как представляли особую опасность, некоторые же просто забросили. Никому не нужные, они остались ржаветь. Ведь экономика большинства государств не могла позволить себе содержание столь дорогостоящих и масштабных комплексов.

Секретный объект, способный выдержать ядерный удар и способный вместить до 14 подводных лодок, самая глубокая скважина, самая дорогая в мире электростанция и другие поразительные военные и научные комплексы, от которых, увы, остались только заброшенные руины, — в видеоподборке.