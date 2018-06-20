Малоизвестные факты о Великой Отечественной войне

Об истории Великой Отечественной войны написано немало книг и статей, снято фильмов — как художественных, так и документальных. Казалось бы, в ней не должно оставаться белых пятен. Тем не менее, есть факты, о которых большинство наших граждан даже не подозревают, так как в свое время они замалчивались или не предавались широкой огласке. Вот некоторые из них.

Сталин снял с поста министра иностранных дел, чтобы угодить Гитлеру

Министр иностранных дел СССР Максим Литвинов был опытнейшим дипломатом. Никаких нареканий к нему не имелось. Однако в апреле 1939 года Сталин неожиданно снял его с ответственного поста, предъявив формальные претензии, в частности, в слишком тесных контактах с иностранцами, которые и так ему были положены по должности. Объяснялось это тем, что Советский Союз вскоре должен был подписать мирный договор с Германией. Литвинов был по национальности евреем, а Гитлер ненавидел представителей еврейской расы. Чтобы не злить фюрера и оставить его в союзниках, советский вождь решил поменять министра. Кстати, репрессиям Литвинова не подвергли.

Гитлер поздравил Сталина с 60-летием

Об этом впоследствии старались не вспоминать, но в предвоенные годы СССР и Германия старались всячески демонстрировать свои «дружеские» отношения. Так, в номере газеты «Правда» от 21 декабря 1939 года было опубликовано поздравление Сталину в связи с его шестидесятилетним юбилеем от Адольфа Гитлера! Никто не мог предвидеть, что всего через полтора года «друзья» превратятся в заклятых врагов.

В начале войны Сталин думал, что его арестуют

Когда утром 22 июня 1941 года несколько членов Политбюро прибыли на «ближнюю дачу» к Сталину доложить ему о том, что фашистская Германия напала на Советский Союз, по реакции вождя стало ясно: он решил, что они явились его… арестовать!

Сам большой любитель неожиданных арестов в «высших эшелонах», Иосиф Виссарионович, по-видимому, не исключал возможности, что однажды придут и за ним. И основания для этого имелись: ведь он так рассчитывал на подписанный ранее Молотовым и Риббентропом пакт о ненападении, и в какой-то степени именно по его вине страна не оказалась готова к серьезной войне.

Немецкие дипломаты узнали о войне последними

Сотрудники немецкого посольства в Москве узнали о том, что между Германией и СССР началась война, только из сообщения, переданного по советскому радио. На их родине почему-то никто не потрудился не только предупредить, но и просто проинформировать дипломатических работников о последних событиях. Когда же они услышали слова советского диктора, это привело их в состояние шока.

Немцы не бомбили Липецк

Во время войны фашистским самолетам было запрещено бомбить советский город Липецк. А все дело в том, что там находилась секретная авиашкола, в которой в конце 20-х годов обучались немецкие летчики. У многих из них родились внебрачные дети от местных жительниц. Зная об этом, Гитлер отдал приказ не сбрасывать на город бомбы…

Советские воины должны были носить латы

Мы привыкли, что латы носили средневековые рыцари. Но во время Великой Отечественной была попытка применить их в ходе сражений. Доспехи были изготовлены для пехотинцев и артиллеристов Уральского добровольческого танкового корпуса. Но в дело их пустили лишь однажды, в 1943 году. Латы оказались такими тяжелыми, что солдаты тут же побросали их прямо на поле боя.

Для запугивания немцев в качестве танков использовали трактора

Для обороны Сталинграда было решено использовать танки серии НИ. На самом деле это были обычные трактора, обшитые броней и оснащенные пулеметами. В бою эти громоздкие неповоротливые машины были малоэффективны, но их огромные размеры и лязгом брони нагоняли на фашистов страх

Брать Рейхстаг было бессмысленно

Всем известно, что война практически завершилась, когда советские воины взяли Рейхстаг и водрузили на него знамя Победы. Но на самом деле здание Рейхстага не играло никакой стратегической роли, только символическую. В нем некогда заседал германский парламент, который был разогнан Гитлером после прихода к власти. А все нацистские бонзы во главе с Гитлером восседали в Рейхсканцелярии.

Почему же советская армия так стремилась захватить стоявшее заколоченным здание Рейхстага? Да просто 7 ноября 1944 года, в очередную годовщину Октябрьской революции, Сталин произнес праздничную речь, в которой были такие слова: «Скоро наше знамя будет развиваться над Рейхстагом». Когда Красная армия дошла до Берлина, командующие поспешили исполнить пожелание вождя и отдали приказ о взятии Рейхстага…