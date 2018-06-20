Как курили в Советском Союзе

Во времена Советского Союза люди отлично знали, что такое дефицит. Но если одни товары достать было сложно, то в других недостатка не было. К их числу относятся сигареты и папиросы. Вот любопытные факты о табачных изделиях в СССР.

1. Марок сигарет в Советском Союзе было больше, чем сортов колбасы.

2. В начале двадцатого века в стране было не очень много курильщиков, но после Первой мировой войны их число возросло в разы. В первые годы после революции табачная промышленность пришла в упадок, но правительство решило, что нехватка табака может привести к бунтам, поэтому промышленность начали срочно возрождать.

3. До Великой Отечественной войны жители СССР использовали папиросы и самокрутки, а вот во время войны они познакомились с сигаретами, которые поступали от союзников.

4. После войны в СССР также начали выпускать сигареты, но фильтр и форму, как у заграничных аналогов, они приобрели лишь в 1966 году.

5. Первые советские сигареты — «Ява», которые производила одноимённая фабрика в столице.

6. В семидесятые годы начался массовый импорт табачных изделий из стран соцлагеря. Наибольшей популярностью пользовались болгарские сигареты — «Стюардесса», «Ту-134», «Родопи», поскольку по качеству они существенно превосходили отечественные.