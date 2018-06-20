В сети унизили «самых успешных людей» на свете 

В сети набирает популярность мем «Самый успешный человек» после того, как один из пользователей в Twitter в девяти пунктах охарактеризовал людей, добившихся больших успехов.
В твите говорилось следующее:
«Самые успешные люди, которых я встречал:
1. Постоянно читают
2. Ежедневно тренируются
3. Обладают врожденным любопытством
4. Имеют лазерный фокус
5. Верят в себя
6. Создают невероятные команды
7. Признаются, что они очень мало знают
8. Постоянно работают над улучшением
9. Стремятся в совершенству во всем, что они делают»
Заметившие текст пользователи сочли подход его автора слишком серьезным и придумали собственные мерила успеха. В результате Twitter стартовал небольшой пародийный флешмоб. Микроблогер Элизабет М. предложила свои критерии:
Самые успешные люди, которых я когда-либо встречала:
1. принимают пищу три раза в день
2. просыпаются в четыре часа ночи, ВСЕГДА ГОТОВЫ ГУЛЯТЬ
3. очень требовательны к своему времени
4. спят в течение дня
5. очень ласковые и любящие
6. Кошки
7. Я говорю о моих кошках
Другой классификации придерживается Келли Кейтс (Kelly Cates). Она считает, что самые успешные люди пьют виски, водку, пиво и другие напитки, поют песни, «которые напоминают им о хороших временах», поют песни, «которые напоминают им о лучших временах», валятся с ног, но «готовы повторить».
Некоторые называют по-настоящему успешными тех, кто имеет обеспеченных родителей, богат и работает в смежной отрасли, но под другой фамилией, что позволяет остальным думать, будто он «выходец с низов».
По еще одному предположению, все самые успешные люди родились между 1945 и 1960 годами, они белые, получили бесплатное высшее образование, всегда могли рассчитывать на щедрую пенсию и медицинское обслуживание, имеют в собственности дома, которые стоят в 10 раз больше по сравнению в временами, когда они их приобретали.
По другой версии самым успешным может считаться человек, который покаялся, раздал все бедным, уподобился ребенку, всем сердцем полюбил бога, ближних и своих врагов, посвятил себя служению другим и нес свой крест.
Часть пользователей предположили, что высшей точкой успеха можно считать не накопление богатств, а наоборот — умение быть самодостаточным при отсутствии каких-либо благ. Самым успешным можно назвать человека, который посмотрел на кокос, взглянул на дерево, с которого тот упал, использовал по максимуму каждую часть кокоса, научился плести сети из волокон, а листья использовал для разжигания костра и приготовили мясо.
«Я архивариус. Самые успешные люди, которых я встречал, все мертвы»
Юзеры предложили сотни собственных вариантов, которые расшарили тысячи других пользователей. Первоначальный твит от 10 июня собрал 40 тысяч лайков и 12 тысяч ретвитов.