Какие женщины могли стать повитухами

Женщины всех сословий прибегали к услугам повитухи. От её умений напрямую зависела не только успешность родов, но и дальнейшее благополучие младенца и роженицы. Неудивительно, что она должна была обладать особыми качествами и умениями.

Дипломированные

Стереотипное представление о том, что повивальная бабка — это малограмотная старушка, «деревенская пупорезка», знающая заговоры, обряды и умеющая в нужный момент «подсобить», лишь отчасти верно. Уже с 1754 года ценились те, кто подтвердил специализацию дипломом.

После указа об учреждении школ для обучения повивальному искусству желающие должны были пройти шестилетний курс, получить официальное разрешение на оказание услуг и принять присягу. Всех выпускниц — и городских, и сельских — заносили в специальный полицейский реестр, подобный тому, который учитывал фонарщиков или пожарных.

Непьющие

Если в городах на выбор повитухи влияла популярность (в газетах XVIII века нередко встречались рекламные объявления об услугах для рожениц), то в деревнях выбирали односельчанок с безупречной репутацией.

Во время царствования Екатерины Великой наряду с «добрым поведением и скромностью» ценными качествами считались умение держать язык за зубами и полый отказ от употребления спиртного. Повитуха не могла пить даже в праздники, ведь неизвестно, когда ей придется «дело своё исполнять».

К слову, отказ от спиртного предусматривала и Присяга повивальных бабок, дающие которую обещали воздерживаться от пьянства, непристойных шуток и неучтивых речей, а также брани. Хорошей повитухе крепкие словечки для «подбадривания» рожениц были не нужны, ведь доброе словцо да сноровка помогали намного эффективнее.

Портрет идеальной повитухи

Кодекс безупречной повитухи предусматривал и супружескую верность, а также регулярное причастие и получение у священника благословения на своё ремесло. Кроме этого, стать повивальной бабкой могла только женщина такого возраста, в котором она уже не могла стать матерью.

Особенно ценились имеющие собственных детей: это подтверждало, что принимающая роды на собственном опыте прочувствовала почём фунт лиха. Чем больше на счету повитухи младенческих смертей, тем сложнее ей было найти работу. Детская смертность свидетельствовала о недостаточном опыте или «тяжёлой руке».

Так или иначе, все усилия повитухи направляли на рождение здорового младенца и сохранение его жизни. Поэтому если «бабка» соглашалась сделать аборт, она рисковала поставить крест на своей карьере. Чревоубийство полностью противоречило повивальной этике.

Альтруистки

Обычно повитухами становились по стечению обстоятельств, например, бабка была повитухой, передала знания внучке, или женщина успешно приняла несколько родов у односельчанок и сработало «сарафанное радио». Работу выполняли как бескорыстно, так и с целью немного подзаработать.

По уже упомянутой Присяге бежать на зов повитуха должна была независимо от материального или сословного положения роженицы. Она не могла отказаться, если ей посулили слишком маленькое вознаграждение, или она не слишком любит ту, которая готова разрешиться от бремени.

Если до середины XIX века с повитухами преимущественно расплачивались «натурой» — хлебом, мылом, домашним текстилем (предметами, являющимися символом очищения), то затем начали давать небольшие суммы денег из личных сбережений или собранных на крестины. Так что для некоторых женщин помощь роженицам становилась и небольшим приработком.

Проворные

Вплоть до начала XX века повитухам отдавали предпочтение. Состоятельные семьи приглашали врачей, но они зачастую сидели в соседней комнате и дожидались сигнала от повитухи, если что-то пойдет не так.

С большей частью задач во время родов повивальные бабки справлялись самостоятельно, да и немного находилось желающих дозволить постороннему мужчине-врачу участвовать в столь интимном процессе.

Ценным умением было и то, что повитуха не использовала акушерские щипцы, которые нередко калечили младенцев. Ей хватало опыта и «проворных рук» даже в самых сложных случаях — если женщина рожала первый раз поздно, имела узкий таз или младенец отличался богатырскими размерами.

Опытная повитуха без труда выполняла такие акушерские процедуры, как «поворот на ножку» при косом или поперечном расположении плода, прокалывание пузыря и извлечение последа. В этнографических заметках читаем, как в Пермской губернии повитухи «дунув и плюнув» останавливали кровь и заговаривали пуповину.

В Вологодской губернии жили искусницы, которые обрезали пуповину «ногтем», виртуозно пережимая сосуды так, что пуповину не приходилось завязывать, и это избавляло младенцев от грыжи.

И, конечно, каждая уважающая себя повитуха умела делать традиционное «правление новорожденного», расправляя и вытягивая руками обнаруженные при осмотре изъяны. Считалось, что акушерки могли «вылепить» идеальные пропорции, чтобы рождённый человек в будущем не стал кривобоким или горбатым.

Трудолюбивые

Хорошая повитуха не только принимала роды и облегчала страдания добрым словом, заговором, лекарственными отварами и снадобьями. На её плечи ложился и подготовка к родам, а также последующий уход за подопечными.

Поэтому еще одним ценным качеством повитухи было трудолюбие. Она должна была подготовить место для родов: кровать или повивальный стул в супружеской спальне для дворянки или баню (хлев, овин) для простолюдинки. Подготовка заключалась и в большом количестве предродовых обрядов — молитвами и заговорами сопровождалось каждое действие.

После родов повивальная бабка оставалось с роженицей как минимум трое суток. Она должна была выполнить обычную работу по дому, на которую у родившей женщины не было сил, — подмести в избе, подоить корову, приготовить обед.

Прозорливые

Несмотря на хорошо известные симптомы беременности, не всем врачам удавалось обнаружить «интересное положение». А вот повитухи обычно не ошибались. Ориентируясь на внешние признаки и состояние женщины, они проводили «ощупывание» и безошибочно определяли, беременна ли женщина или «корчи в животе» и «истерические припадки» вызваны болезнью.

Правильный диагноз позволяли поставить и приобретённые знания, нередко передающиеся по наследству, и большой опыт.