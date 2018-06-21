Истории людей, которые «родились в рубашке»

Существует такая категория людей, которых можно считать настоящими счастливчиками. В любых ситуациях эти люди выходят сухими из воды и спасаются, когда, казалось бы, помочь может только чудо.

Яссер Лопес с рыболовным копьем в голове

Этому 16-летнему американцу вдруг захотелось поближе ознакомиться с газовым ружьем, которое используют на рыбалке. Само устройство является мощным оружием с баллоном сжатого газа, который выталкивает гарпун. Произошел несчастный случай: устройство самопроизвольно сработало и пробило непутевому исследователю голову. Копье длиной в почти метр не помешало Яссеру добраться до больницы. Оказалось, что ни одна из жизненно важных частей мозга не повреждена. Незначительно нарушилась лишь моторика, которая восстановилась через некоторое время после операции.

Анна Багенхольм в ледяном плену

Тот день в 1999 году Анна не забудет никогда. Она с коллегами направилась кататься на лыжах в Норвегии. Это было ее любимое развлечение и Анна была завсегдатаем подобных "лыжных" мест. Но в тот день что-то пошло не так и Анна, упав со склона, ударилась головой об лед. Из-за удара голова девушки оказалась в ледяной воде, пробив замерзшую гладь. Сама Анна оказалась в ловушке: лыжами она зацепилась за поверхность, а голова начала замерзать, ведь лед уже сомкнулся.1,5 часа девушка провела в ледяной ловушке и за это время у нее случилась остановка сердца. Друзья оперативно начали поиски и вызвали спасателей, которые помогли Анне выбраться из 20-сантиметровой корки льда.

Эва Висниерску, выжившая на параплане в грозу

Чемпионка Германии по парапланерному спорту — одна из наиболее удачливых женщин в мире. Во время подготовки к чемпионату она попала в грозовую тучу. Стихия сразу же начала крутить девушку, подняв ее на 9 тысяч метров. Из-за такой высоты Эва потеряла сознание и провела в беспамятстве около часа. Через некоторое время потоки воздуха все же опустили ее вниз. Она получила обморожение открытых участков кожи, но осталась жива и продолжает увлекаться полетами на параплане.

Хэтти Штрец: перестрелка

История произошла 7 лет назад, когда Хэтти посетила один из маникюрных салонов в Калифорнии. Пока она сидела в очереди, на улице раздались выстрелы. В салон вбежал Скотт Дикрааи с намерением убить бывшую супругу. Но после убийства жены он не остановился и продолжил стрельбу по всем посетителям салона. Выстрелами Хэтти повредило руку, а вторая пуля прошла через грудь. Хэтти стала единственной выжившей в этой перестрелке.

Элианна Васкез и взрыв дома

Это случилось 2 года назад в Бисмарке. Элианна на тот момент была в старшей школе и ей пришлось проснуться от странного ощущения. Оказалось, что на нее сыпались раздробленные камни и все казалось дурным сном. В тот день в доме произошел взрыв, который стал причиной гибели ее матери и отчима. Причины, по которым это произошло, выясняется по сей день. ​