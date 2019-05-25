Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открытия, которые могли изменить мир, но были запрещены 

Рамблер 1 час назад
Любопытство и стремление узнать больше об окружающем мире заставляют человека постоянно изобретать что-то новое. И некоторые придумки могли бы серьезно изменить нашу реальность, если бы их по разным причинам не запретили.
1. В 1948 металлурги Г. В. Курдюмов и Л. Г. Хандрос разработали сплав, который умел восстанавливать форму после деформаций и нагрева до высоких температур. В 1980 году его наконец-то признали, а процесс восстановления формы назвали эффектом Курдюмова. Сплав никеля и титана можно было бы использовать в двигателях для получения дешевой энергии, но сегодняшние корпорации этого не желают.
2. В 1920 году американский инженер Роял Райф собрал гетеродинный ультрафиолетовый микроскоп, который увеличивал изображение в 50 000 раз. Спустя 14 лет он представил частотный генератор RifeBeamRay, уничтожающий вирусы и патогенные организмы. Американская медицинская ассоциация добилась прекращения исследований в этом направлении.
3. В 2008 году японец Киёши Хиросава из компании «Дженипакс» заявил о создании автомобильного двигателя на воде. Стакана воды хватало на 80 км, испытания показали успешность технологии. Однако через некоторое время компания закрылась, а об изобретателе больше никто ничего не слышал.
Комментарии22
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что находят дачники на своих участках
McDonald’s поселил пчел в своем микроресторане1
Как поступали с пионером, который сжёг галстук7
Сон сов, скелет ежа и другие странные фото
Чем живет самый татуированный 73-летний москвич
Видео
06:08
Самый известный поезд-призрак
Безумный мир
10:44
Запрещенные открытия, которые могли изменить мир
Истории
00:26
Мужчина уронил зажигалку в суп и устроил взрыв
Безумный мир
02:20
Сколько в СССР давали за копирование музыки
Истории
01:18
Когда люди попадут на Луну
Истории
00:45
Крыса вызвала на бой прихожан
Безумный мир
00:14
Кота обескуражила ссора хозяев
Безумный мир
Мистические существа, замеченные на Google Maps
Безумный мир
00:10
Физкульминутка на высоковольтных проводах
Безумный мир
Харизматичный кот прославился гримасами
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение