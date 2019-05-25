Запрещенные открытия, которые могли изменить мир

Открытия, которые могли изменить мир, но были запрещены

Любопытство и стремление узнать больше об окружающем мире заставляют человека постоянно изобретать что-то новое. И некоторые придумки могли бы серьезно изменить нашу реальность, если бы их по разным причинам не запретили.

1. В 1948 металлурги Г. В. Курдюмов и Л. Г. Хандрос разработали сплав, который умел восстанавливать форму после деформаций и нагрева до высоких температур. В 1980 году его наконец-то признали, а процесс восстановления формы назвали эффектом Курдюмова. Сплав никеля и титана можно было бы использовать в двигателях для получения дешевой энергии, но сегодняшние корпорации этого не желают.

2. В 1920 году американский инженер Роял Райф собрал гетеродинный ультрафиолетовый микроскоп, который увеличивал изображение в 50 000 раз. Спустя 14 лет он представил частотный генератор RifeBeamRay, уничтожающий вирусы и патогенные организмы. Американская медицинская ассоциация добилась прекращения исследований в этом направлении.

3. В 2008 году японец Киёши Хиросава из компании «Дженипакс» заявил о создании автомобильного двигателя на воде. Стакана воды хватало на 80 км, испытания показали успешность технологии. Однако через некоторое время компания закрылась, а об изобретателе больше никто ничего не слышал.