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Теории конспирологов, в которые верят люди
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Теории конспирологов, в которые верят люди 

Рамблер 7 часов назад
Странные явление и непредсказуемые события всегда будоражили общество. Со временем таким вещам, как правило, находилось разумное и логичное объяснение, но некоторые люди отказывались верить в признанные версии и придумывали свои теории. Именно так рождаются теории заговора, согласно которым всё в мире происходит согласно чьей-то злой воле. А вы слышали об этих теориях?
1. Из древней мифологии и фантастических романов родилась теория о полой Земле. Якобы в толще планеты существуют пустоты, где обитают цивилизации.
2. Полёт американцев на Луну вызвал целый шквал различных версий и предположений. Одна из самых популярных в мире конспирологических теорий говорит, что астронавты США не были на Луне, а кадры высадки — всего лишь инсценировка.
3. ВИЧ и СПИД — выдумка. Так думают очень многие люди, хотя с момента открытия вирус погубил уже сотни тысяч. Последователи теории заговора полагают, что СПИД придумали в секретных лабораториях, чтобы отвлечь мир от других проблем.
4. Официальная история считает, что египетские пирамиды — это гробницы и гигантские памятники эпохи фараонов. Но есть версия, что пирамиды — это зернохранилища.
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