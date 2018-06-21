Теории конспирологов, в которые верят люди

Странные явление и непредсказуемые события всегда будоражили общество. Со временем таким вещам, как правило, находилось разумное и логичное объяснение, но некоторые люди отказывались верить в признанные версии и придумывали свои теории. Именно так рождаются теории заговора, согласно которым всё в мире происходит согласно чьей-то злой воле. А вы слышали об этих теориях?

1. Из древней мифологии и фантастических романов родилась теория о полой Земле. Якобы в толще планеты существуют пустоты, где обитают цивилизации.

2. Полёт американцев на Луну вызвал целый шквал различных версий и предположений. Одна из самых популярных в мире конспирологических теорий говорит, что астронавты США не были на Луне, а кадры высадки — всего лишь инсценировка.

3. ВИЧ и СПИД — выдумка. Так думают очень многие люди, хотя с момента открытия вирус погубил уже сотни тысяч. Последователи теории заговора полагают, что СПИД придумали в секретных лабораториях, чтобы отвлечь мир от других проблем.

4. Официальная история считает, что египетские пирамиды — это гробницы и гигантские памятники эпохи фараонов. Но есть версия, что пирамиды — это зернохранилища.