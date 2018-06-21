Что русские наследовали у скифов

«Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами!» — воскликнул Блок и был неправ. Прежде всего, потому, что скифы совсем не монголоиды с «раскосыми очами» и не являются прямыми предками русского народа.

Как ни заманчиво выглядит теория родства и преемственности с могучими племенами, заселявшими в древности земли северного Причерноморья, современные исследования антропологов МГУ им. Ломоносова в области генетики ее не подтверждают. Тем не менее предки славян и скифы какой-то период времени жили бок о бок и не могли не влиять друг на друга. Что же досталось нам в наследство от скифов? Оказывается, немало.

Территории

Прежде всего, это обширные земли, которые мы сейчас считаем своими. На древних картах все пространство от Причерноморья вплоть до Северного океана и между рекой Днепр и Уральскими горами, то есть фактически вся европейская территория России, назывались Великой Скифией.

Облик

На знаменитом золотом нагруднике-гривне из кургана Толстая Могила, на золотой посуде из кургана Куль-Оба запечатлены скифы, скачущие верхом, полирующие оружие, пирующие и даже оказывающие друг другу медицинскую помощь. Внешний вид скифов эти изображения передают очень точно: европеоидные лица, бороды и усы, волосы до плеч, иногда перехваченные ремешками на лбу. Выглядят эти скифы совершенно как русские. Внешнее сходство усугубляют штаны, рубахи и шапки-колпаки. Конечно, речь о том, что скифы и русские вопреки мнению антропологов представляют собой единый народ, не идет. Но об определенном родстве и взаимовлиянии говорить все же можно. Еще Геродот делил скифов на «царских скифов» — кочевников и скотоводов — и «скифов-пахарей», которые занимались возделыванием земель по берегам Днепра и Дона. Скифы-пахари совсем не похожи на буйное кочевое племя. Они почитали плуг, упавший по преданию с небес, и выращивали столько хлеба, что успешно торговали зерном с греческими колониями на Черном море. По мнению академика Бориса Рыбакова, скифы-пахари вполне могли быть в числе народов, участвовавших в этногенезе восточных славян.

Названия рек

Греки считали скифов потомками Геракла и змееногой богини Ехидны. Этот миф, по мнению ученых, они переняли у самих скифов, отождествив скифского героя-прародителя с Гераклом. А как называли скифы свою праматерь? Изображение женщины или женской головы в обрамлении змей, расположенных вокруг нее, как лучи, часто встречаются среди скифских находок. Есть, например, довольно известный налобник из конской сбруи с таким мотивом. Греческие буквы, имеющиеся на таких изображениях, складываются в слово «Дна» (или «Дану»). Язык скифов имеет иранское происхождение, а в древнем иранском «дн» — это река. Вспомним названия наших рек: Дон, Днепр, Днестр. Похоже, они пришли к нам от скифов. Обереги-змеевики были в моде и у русской знати до самого XVII столетия. С одной стороны помещали икону с ликом святого, а с другой — сильно стилизованное изображение змееногой богини Дану.

Мифология

Оставили скифы свой след и в славянской мифологии. Известно, что Владимир Святославич, прежде чем принять христианство, предпринял попытку создать единый пантеон языческих богов. Он поставил в Киеве кумиры Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргла и Мокош. К сожалению, языческие верования наших предков нам практически неизвестны, однако специалисты усматривают в пантеоне Владимира скифо-иранское влияние. По крайней мере, два божества из этого списка имеют иранское происхождение — Симаргл и Хорс. Оба они связаны с солнцем. А скифы согласно Геродоту называли себя «сколотами», то есть «детьми солнца», «идущими за солнцем». Есть скифский отпечаток и в русских сказках и былинах. Прежде всего, это известный всем нам мотив о трех братьях, из которых самым умным, удачливым и храбрым оказывается младший. Геродот записал такую скифскую легенду. В незапамятные времена с неба упали золотой плуг, золотая чаша и золотая секира. Три сына царя Таргитая, которых звали Липоксай, Арпоксай и Колоксай, попытались взять эти предметы. Но двум старшим они не дались — запылали огнем. И только младший, Колоксай, бесстрашно протянул руки и взял их. Огонь сразу погас, а Колоксай стал первым царем скифов. Имя Колоксай означает «Царь-Солнце», а самоназвание «сколоты» — производное от «Колоксай». И, наконец, известный персонаж русских былин — могучая дева-поляница, какая-нибудь Настасья Микулишна, с которой справится не каждый богатырь. Такие поляницы лихо ездят верхом, виртуозно владеют луком и мечом и вообще очень напоминают амазонок. Миф об амазонках появился у греков под влиянием все тех же скифов. До замужества скифянки участвовали в военных походах наравне с мужчинами. Известны курганы, в которых скифские молодые женщины захоронены как воины — при полном доспехе и с оружием. И в русские былины могучие поляницы проникли все из тех же причерноморских скифских степей.

Детали одежды и украшений

Реконструированные одеяния знатных скифов из захоронений имеют явственное сходство с одеждой, которую носили наши предки. А женский головной убор удивительно напоминает тот, что укоренился у славян и получил название «кокошник». Определенное сходство с более поздними славянскими образцами имеют гребни, браслеты, нагрудные гривны. На скифских гребнях часто встречается изображение двух животных (грифонов или пантер), стоящих друг против друга в угрожающих позах. Тот же мотив встречается позднее и на славянских гребнях. Скифские браслеты с двухуровневым орнаментом позднее повторились в находках, сделанных в Киеве, Чернигове. Как и скифские, они имеют не только функцию украшения, но и своеобразного металлического манжета — застегиваясь, они придерживали рукав.