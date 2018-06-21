Как советский офицер спас мир от ядерной войны

На 1983 года пришелся новый виток «Холодной войны», связанный с действиями президента США Рональда Рейгана , назвавшего Советский союз империей зла. Весной этого года американская авиация проводит учения по условной бомбардировке территории Курильских островов, а масло в огонь поливает, сбитый 1 сентября 1983 года советским истребителем, корейский Боинг. На фоне этих событий перед подполковником Станиславом Евграфовичем Петровым стал вопрос начинать ядерную войну или нет.

Центр наблюдения за небесными светилами

В 100 километрах от Москвы размещался Центр наблюдения за небесными светилами, однако на самом деле это был командный пункт «Серпухов-15», в котором принималась и обрабатывалась информация, полученная от современной системы раннего космического предупреждения «Око». При получении сигнала о ракетной атаке из пункта направлялась сообщение руководству СССР, принимавшем решение об ответных действиях.

В ночь с 26 на 27 сентября 1984 года в 0.15 минут система предупреждения ракетного нападения вывела на компьютер сообщение о том, что с территории США была выпущена баллистическая ракета, цель которой СССР. В это время дежурным на командном пункте был подполковник Станислав Петров.

Ядерная атака

О событиях той ночи сам подполковник вспоминал так: «Сирена орет как оглашенная. Сверху на стене горят большие красные буквы: „СТАРТ“. Значит, ракета точно пошла. Я посмотрел вниз на свой боевой расчет. Кто-то даже вскочил со своих мест, на меня оборачиваются. Повысил голос, приказал немедленно занять свои посты. Надо было все проверить. Не могло так быть, что это на самом деле ракета с боеголовками…»

«Око» отслеживало запуск от выхода ракеты из шахты. По инструкциям от дежурного требовалось только изучить информацию, выданную компьютером и доложить о кризисной ситуации командованию. Станислав Евграфович сомневался и не мог понять, почему атака произведена только одной ракетой.

За шаг до апокалипсиса

В интервью корреспондентам подполковник говорил: «Все данные с нашего компьютера дублируются вышестоящему начальству. Но там, в удивлении: почему нет подтверждения от меня? Через пару минут — звонок по правительственной связи. Поднимаю трубку и докладываю дежурному: „Я выдаю вам ложную информацию“.

После того как Петров положил трубку, сирена снова взревела и система оповестила о запуске по СССР второй ракеты. В течение трех минут на командный пункт пришло сообщение о еще трех запусках и надпись „СТАРТ“ изменилась на „РАКЕТНОЕ НАПАДЕНИЕ“.

На принятие решение у Станислава Петрова было 10-15 минут. Пока дежурный с ядерным чемоданчиком бежал к руководителю СССР Андропову офицер анализировал ситуацию. Специалисты, отслеживающие за визуальный контакт с ракетами, ответили, что ничего не видят, радиолокация также подтвердила отсутствие в небе ядерной угрозы. Подполковник взял на себя ответственность и передал в центр, что компьютерная система дала сбой.

В ходе расследования выяснилось, что причиной сбоя стала засветка датчиков спутника солнечным светом, который отразился от высотных облаков.

После кризиса

Ордена и очередного звания Станиславу Петрову не дали, а через год после ложной атаки, из-за состояния здоровья жены, подполковник вышел в отставку. Начальство предъявило офицеру претензию о незаполненном боевом журнале. На это он ответил, что физически не мог сделать записи в момент атаки, а делать дописки после запрещено уголовно и в тюрьму Петров не хочет.

Личность героя стала известна в 1993 году, а назвал его тогдашний командир Петрова генерал Вотинцев. За спасение мира подполковник в 2013 году получил Дрезденскую премию в 25 тысяч евро за предотвращение войны. Ранее заслугу Петрова отметила „Ассоциация граждан мира“, которая дала ему статуэтку с надписью „Человеку, который предотвратил ядерную войну“.