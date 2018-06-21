Почему на Руси не пускали собак в дом

В старину собак редко можно было увидеть в доме: они жили во дворах и охраняли жилье. Богатые люди держали псарни, где жили охотничьи собаки. А в наше время четвероногих можно встретить едва ли не в каждой второй городской квартире. Правильно ли держать собаку в доме?

Псы и святыни

Среди верующих бытует мнение, что собака — животное «нечистое», богопротивное. Действительно, в Ветхом Завете собака названа нечистой. Но этим словом пророк Моисей называет и других животных. Есть версия, что таким образом Моисей пытался избавить свой народ от идолопоклонничества: ведь древние египтяне поклонялись различным животным, видя в них божеств: кошкам, быкам, крокодилам, соколам и даже жукам-скарабеям…

Правда, «нечистыми» Моисей объявил не всех животных. К примеру, коров он назвал «чистыми», чтобы их можно было употреблять в пищу. Но в любом случае христиане отказались от «божественной» природы братьев наших меньших.

Во времена Христа собак стали держать при домах в качестве сторожей. Так, хананеянка говорит Иисусу : «Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их» (Мф. 15:27). Апостол Павел предупреждал: «Берегитесь псов!» (Филипп. 3:2), имея в виду носителей лжеучений. А апостол Петр говорил о грешниках: «Пес возвращается на свою блевотину» (II Петр. 2:22). Но особенно назидательно звучат слова Спасителя: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф.7:6).

В библейском понимании собака не могла занимать высокое место в мировой иерархии. Ведь Христос заповедовал «возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф.22:37), а также «возлюбить ближнего твоего, как самого себя» (22:39). То есть, в первую очередь речь идет о любви к Богу и человеку, созданному «по образу Божию», а животные, хоть и являются помощниками человека, но никак не могут претендовать на равенство с ним.

Собаки на Руси

Эти христианские принципы не могли не сказаться на укладе русской жизни. Хотя на Руси на собак возлагалось очень много функций: они караулили дома и скот, ходили с хозяевами на охоту, а на Крайнем Севере еще и использовались в качестве ездовых, даже в лютые морозы этих животных не пускали в дом дальше сеней… В знаменитом «Домострое» собаки неоднократно упоминаются среди других «поганых» животных, которым не место рядом с человеком: «Для скотины и для собак держать для того особые миски, и чистой посуды не поганить».

Испокон веков считалось также, что собака не должна находиться в помещении, где есть иконы или другие святыни. Нельзя и освящать помещение, в котором находится собака. Кстати, не случайно именно слово «собака» и производные от него — «пес», «сука» — стали в русском языке ругательными словами. Так, мат раньше называли «песьей бранью»: псы не могут разговаривать, они лают… У славян также существует понятие «песья вера», относящееся к инородцам.

Где место собаке?

Протоиерей Виктор Кузенко утверждает, что запрет держать в доме собак относится к так называемым «околоцерковным преданиям». «В Библии слова „собака“, „псы“ и их производные встречаются не менее 25 раз, — пишет он. — Для Древнего Востока, для страниц Библии собака — это, прежде всего, образ, метафора, подчеркивающая обездоленность, нищету, страдание. В двух случаях — во Второзаконии (23,18) (»не вноси цены пса в дом Господа”) и в Евангелии от Матфея (7,6) (“не давайте святыни псам”) — можно усмотреть негативное отношение к собаке, в аспекте нечистоты этого животного. Однако анализ контекста не дает оснований для однозначных выводов. Во Второзаконии иудеям заповедуется не вносить в храм качестве жертвы деньги, полученные от занятий проституцией и от продажи собаки. В Евангелии от Матфея о собаке приводится изречение: «не давайте святыни псам»; поставленное в ряд с другим «не мечите жемчуг перед свиньями», т. е. не делайте бессмысленных поступков или, проще, — не делайте глупости».

Правда, в средневековых соборных документах Русской православной Церкви действительно встречается запрет приводить собаку в храм, так как ее пребывание там просто неуместно: от собаки может быть запах, она может вести себя беспокойно, нарушая церковную атмосферу.

Конечно, никто не запрещает держать собаку в квартире, но, может быть, нам стоит вспомнить и Библию. Собака — это не божество и не человек. Так стоит ли ей позволять есть за одним столом и спать в одной кровати с хозяевами, как нередко поступают многие собачники? Не отвести ли ей место на половике в прихожей?