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Русские слова, которые знают во всем мире
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Русские слова, которые знают во всем мире 

Trendymen 2 часа назад
Многие русские слова давно уже обрели интернациональный статус. Эти слова знают и любят во всем мире, их даже переводить не нужно! От Borscha до сакрального Na Zdorovie — поверьте, любой иностранец из любой страны мира прекрасно знает, что они означают.

Калашников

В списке «50 изделий, изменивших весь мир» во французском издании «Либерасьон» АК-47 занял 4-е место, чуть уступив Apple Macintosh. Сама фамилия великого русского оружейника стала именем нарицательным — да что там, легендарный автомат изображают даже на государственных флагах африканские страны!

Матрешка

Вообще-то, ничего русского в матрешке изначально не было. Это классическая японская игрушка, по какой-то причине прижившаяся в нашей стране и ставшая одним из самых узнаваемых ее символов.

Борщ

Нельзя назвать русскую кухню чрезмерно популярной за пределами нашей страны. Все же, особенностей у нее хватает — не всем по вкусу «странный суп из капусты, картошки и что там еще есть». Но слово «борщ», несмотря ни на что, остается почти таким же узнаваемым, как и «водка».

Спутник

Не удивляйтесь, но слово «Спутник» в англоязычных странах знают и любят. Все дело в советской космической программе: во времена холодной войны информация о запуске Sputnika реально облетела весь мир.

На здоровье

Этот совершенно идиотский тост не будет использовать ни один русский. Зато абсолютное большинство иностранцев свято верят: именно Na Zdorovie! кричит каждый русский перед тем, как выпить свой литр Vodka.

Водка

Из песни слов не выкинешь: слово «водка» поймут что в Исландии, что на Черном континенте. И во всем мире это слово прочно ассоциируется с Россией — чего, пожалуй, не скажешь ни об одном другом напитке.

Казак

В английском языке слово Cossack появилось еще в 1589 году. Не удивительно, что за прошедшие века оно стало практически интернациональным — кто такие козаки знают и в Европе и даже в Африке.
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