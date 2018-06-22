Тайны, которые мы всё-таки раскрыли

Хоть наука и поднялась сегодня на невиданный уровень, всё ещё существуют вопросы, на которые пока нет ответов. Зато за последние годы учёные смогли разгадать другие загадки природы, раньше казавшиеся неразрешимыми.

1. Почему тёмная сторона Луны отличается от обращённой к Земле? Сейчас считается, что Луна образовалась из-за столкновения большого небесного тела с Землёй. При столкновении выделилось много энергии, образовавшаяся Луна была очень горячей, но потом начала остывать. Обращённая от Земли, которая тоже разогрелась от столкновения, поверхность Луны остывала быстрее, из-за чего она теперь и отличается по структуре.

2. Что такое голова Бошэма? 200 лет назад в Британии обнаружили странную каменную голову весом 170 кг. Никто не мог понять, что это за голова, но в 2013 году с помощью лазерного сканирования исследователи определили, что это голова статуи римского императора Траяна, которая датируется 122 годом нашей эры.