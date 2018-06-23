У людей случился срыв, когда их лишили интернета

Вероятнее всего, каждый из нас хотел хоть раз отключить все гаджеты, не отвечать на сообщения и закрыться в комнате в одиночестве. Или отправиться на отдых, оставив мобильный телефон дома. Но на самом деле, на какой период может вас хватить?

anews.com

Один из британских телеканалов решил провести эксперимент: несколько добровольцев закрыли в одиночных помещениях, отобрав те "блага цивилизации", к которым мы так привыкли. Согласно результатам, все оказалось сложнее, чем считали эти люди изначально. Их и сам поразил такой исход событий. Попытка организовать реалити-шоу "В одиночке" была произведена каналом Channel 5. Смелый эксперимент поддержал и ведущий шоу Джордж Лэм, соизволивший вместе с желающими остаться в своей камере. Добровольцам была доступна лишь еда, кровать, туалет и 3 вещи на выбор, не являющиеся гаджетами.

Некоторые из участников не смогли выдержать весь период такого "заточения". Кто-то сдавался после нескольких часов, другие уходили через сутки.

В числе добровольцев была и Шермейн — студентка медицинского колледжа, которая хотела результатом эксперимента доказать себе свою самодостаточность. Уже через несколько часов она начала испытывать скуку на проекте, затем одиночество начало ее смущать и она расплакалась. Шермейн даже открыла письмо, которое ей написал супруг. Однако она должна была прочитать его лишь через 48 часов. Девушка сообщила о том, что ее охватывает жуткая паника и она очень хочет домой. В итоге после окончания эксперимента медсестра отметила, что она не очень хочет оставаться в компании самой себя, как ей казалось ранее.

Даже ведущий шоу испытал мучения во время эксперимента. Через сутки он покинул комнату, отметив, что для него основной проблемой стало то, что он начал путать время дня. Дошло даже до того, что у Джорджа случился нервный срыв и он стал кричать на лампочку. "Сидеть здесь 5 суток? Я бы точно сошел с ума".

anews.com

Сара, мать-одиночка, изначально хотела лишь испытать свою силу воли. Без особых усилий она постаралась продержаться 5 дней, хотя трудности все же были. Она начинала беспричинно нервничать, у нее начинались панические атаки, она дергалась, когда ей казалось, что кто-то вошел в комнату, ее тошнило на нервной почве. Организаторы всерьез испугались за здоровье Сары и хотели прервать эксперимент, но женщина смогла совладать со своими чувствами и добралась до конца.

anews.com

Второй человек, который смог продержаться все пять суток — 28-летний

Ллойд из Йоркшира. Парень признал, что является зависимым от соцсетей и на его взгляд это был вызов самому себе. И хотя ему было скучно в комнате, он справлялся с этим, разговаривая с камерами.

Блоггерша Люси отправилась на эксперимент в надежде проверить себя на прочность. И ей удалось пройти испытание до конца. Впрочем, в этом ей помогло искусство: с собой она решила взять художественные принадлежности.

anews.com

​Добровольцы, которым удалось пройти эксперимент до конца, сообщили, что это очень тяжелый опыт, но он, безусловно, изменил их характер в лучшую сторону.