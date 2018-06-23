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Теорему Пифагора использовали еще до его рождения
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Теорему Пифагора использовали еще до его рождения 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Исследователи считают, что строители Стоунхенджа использовали теорему Пифагора.
Такое предположение сделали авторы нового исследования Megalith: Studies in Stone. Они уверены, что древние жители Британских островов, которые построили Стоунхендж, использовали принцип теоремы Пифагора более чем за 2000 лет до рождения известного древнегреческого математика.
Исследование основывается на геометрии Стоунхенджа: в одной из наиболее ранних структур сооружения, датируемой 2750 года до нашей эры, лежит прямоугольник из четырех камней, который, если разделить его пополам по диагонали, образует идеальные прямоугольные треугольники.
"Люди ошибочно думают, что наши предки были дикарями, однако же они превосходно разбирались в астрономии, — отмечает редактор Megalith: Studies in Stone. — Они применяли теорему Пифагора за более чем 2000 лет до его рождения".
На самом деле ученые давно спорят о том, что теорему применяли еще до Пифагора. Например, о принципе ее применения написано в энциклопедии знаний древнекитайских математиков "Математика в девяти книгах", которая датируется X-II веками до н. э.
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