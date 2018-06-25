Зачем комары пьют человеческую кровь

Ученые выяснили, что кровь человека и теплокровных животных в питании самок комаров является необходимым циклом в репродуктивном процессе насекомых. Причем комариные самцы в этом отношении совершенно безвредны — они «вегетарианцы».

Насосаться, чтобы потом выплодиться

Причина необходимости кровососания для комаров разъясняется, в частности, старшим научным сотрудником Института систематики и экологии животных сибирского отделения РАН кандидатом биологических наук А. Г. Мирзаевой. Агния Григорьевна приводит данные о том, что кровь теплокровных, к которым относится и человек, жизненно необходима для вызревания яиц у комариных самок. Самцы же, восполняя потребность организма во влаге, довольствуются водой и цветочным нектаром. Самки воду и нектар тоже потребляют, но только насосавшись крови. А. Г. Мирзаева добавляет, что есть так называемые автогенные виды комаров, у которых первая кладка яиц «бескровная». Однако причиной тому, как предполагают биологи, служит адаптивный фактор: комары либо приспосабливаются к суровому климату, либо пока не находят в своем ареале обитания объектов для охоты. К слову, на генотрофический цикл у этих насекомых, включающий в себя собственно кровососание и следующее за ним размножение, также влияют погодные условия — в зависимости от климата цикл может быть сравнительно скоротечным или же длительным.

Сколько выпьют, столько и «народят»

По данным сибирского энтомолога, доцента кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского госуниверситета В. А. Столбова, самок в человеческой крови привлекает белок, необходимый компонент в их репродуктивном процессе. Виталлий Алексеевич утверждает, что объемы высосанной у теплокровных крови прямо пропорциональны количеству комариного потомства. В. А. Столбов разъясняет, почему комары-самцы физически не могут быть кровососами: у них ротовой аппарат устроен таким образом, что прокалывать кожу человека или животного такие насекомые просто не в состоянии. Если внимательно рассмотреть комара-самца, то на голове у него заметны усы, необходимые ему, чтобы искать себе пару, хоботка-жала у самцов нет. Сибирский энтомолог развенчивает распространенный миф о том, что жизнь самки-кровососа заканчивается после ее разового нападения на свою жертву. Виталий Алексеевич заверяет: комариха за одну только ночь в состоянии неоднократно впиваться в свою жертву. Основательно накачавшись крови, самка комара затем в течение двух-трех дней делает яйцекладки (от десятков до сотен яиц). А потом — снова в атаку. Некоторые комары могут жить до года.

Первые на очереди

Единого мнения по поводу того, разборчивы ли комары, если дело касается групп крови, у отечественных и западных ученых нет. Вышеупомянутый сибирский энтомолог В. А. Столбов, к примеру, придерживается точки зрения, что насекомое комар не в состоянии понять, какой группы кровь оно пьет, по запаху. Однако, замечает Виталий Алексеевич, «дух», исходящий от теплокровного, в данном случае все же имеет значение — если человек (животное) потеет, то комарихи слетятся к нему быстрее, чем к другой своей жертве. У американского коллеги В. А. Столбова Джозефа М. Конлона, технического эксперта Ассоциации по борьбе с комарами (в США есть и такая организация), другие данные. Он приводит результаты исследований, проведенных специализированным изданием Journal of Medical Entomologi, согласно которым комарихи все же предпочитают людей с «элитной» первой группой крови. Американские специалисты каким-то образом выяснили, что такие уникумы (первая группа у людей встречается не так уж часто) пахнут для насекомых по-особому.

Выпили? Закусают!

Продолжая тему запахов, можно привести еще научные выводы кандидата наук, профессора кафедры энтомологии Корнелльского университета Лоры Харрингтон . Она ссылается на исследования, проводимые на африканском континенте и среди коренных японцев. В обоих случаях полчища комаров особенно активно атаковали тех, кто выпивал. В Африке эксперимент ставили на потребителях пива, в Японии — на тех, кто употреблял более крепкий алкоголь. Правда, в данном случае ученые располагают только такими географическими особенностями фокус-групп и утверждать, что подобные выводы можно распространять в планетарном масштабе, не рискуют.

Они вас запомнят

Ученые из Вашингтонского университета (Сиэтл) выяснили, что гормон дофамин, присутствующий у комаров, не только способствует запоминанию определенной жертвы по запаху, но и служит рефлекторным защитником насекомых — когда человек или животное двигаются, комариха в целях безопасности отлетает. Американцы в результатом опытов с генетической модификацией насекомых лишали комаров данного нейромедиатора, и те в результате теряли чувство опасности при кровососании.