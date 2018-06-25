Был ли Петр I грузином

На своих портретах Петр I предстает черноусым брюнетом, в котором угадывается южная кровь. Есть версия, что она в нем действительно присутствовала, и в значительном количестве: есть версия, что самый прогрессивный русский царь был отпрыском одного из грузинских князей.
«Наш шалунишка»
Слухи о том, что якобы Петр Великий на самом деле не приходился сыном царю Алексею Михайловичу Романову, ходили всегда. Член Русского географического общества Армавира Сергей Фролов впервые услышал эту легенду от сотрудника Музея Сталина в Гори. Якобы знаменитый писатель А. Н. Толстой во время работы над романом «Петр I» наткнулся на некое письмо, в котором излагались весьма любопытные факты.
Предположительно, это было письмо Дарьи Багратион-Мухранской, дочери Имеретинского царя Арчила II своей двоюродной сестре, дочери мингрельского князя Дадиани. В нем говорилось: «Моя мать мне рассказала о некоем Матвееве, видевшем вещий сон, в котором к нему явился святой Георгий Победоносец и сказал ему: Ты избран сообщить царю о том, что в Московии должно родиться царю царей, который сделает ее великой империей. Родиться ему положено от пришлого православного царя Иверского из того колена Давидова, что и Богородица. И дочери Кирилла Нарышкина, чистой сердцем».
Под «неким Матвеевым», вероятно, подразумевался Артамон Матвеев, ближний боярин царя Алексея и дальний родственник Натальи Нарышкиной. Есть свидетельства, что за год до рождения Петра царь уже был тяжело болен и вряд ли мог зачать ребенка.
И тогда Матвеев специально свел его вторую супругу Наталью Кирилловну, урожденную Нарышкину, с одним из грузинских князей, находившимся при русском дворе.
Кандидатур было две. Первая — старший сын царя Картли Вахтанга V, будущий царь Имеретии и Кахетии Арчил II, по совместительству поэт-лирик и один из основателей грузинской колонии в Москве. Существует письмо, которое Арчил II послал Наталье Нарышкиной, когда Петр был еще ребенком. В нем встречаются такие слова: «А как поживает наш шалунишка?».
Вторая кандидатура — Эрекле Багратиони, сын грузинского князя Давида и внук царя Картли и Кахетии Теймураза I. Впоследствии он правил Кахетией под именем Ираклия I. По всей вероятности, именно он мог стать отцом будущего российского государя, так как Арчил прибыл в Москву лишь в 1681 году. При дворе Ираклия звали на русский лад Николаем Давидовичем.
«Оставим им хоть одного русского»
Итак, Толстой тут же доложил о находке Сталину, и тот велел помалкивать, произнеся следующую фразу: «Оставим им хоть одного русского, которыми они могут гордиться». Известно, что урожденный Джугашвили не любил, когда ему напоминали о его кавказском происхождении, и всегда считал себя русским.
Разумеется, содержание письма Толстой не предал широкой огласке, но узкий круг его знакомых об этом узнал.
Есть также сведения о том, что Петр был внешне очень похож на Ираклия Багратиони. Хотя точно так же он якобы был похож и на Арчила II, тем более оба грузинских царя находились друг с другом в родстве.
Непонятно также, почему царица Наталья Кирилловна поначалу противилась тому, чтобы ее любимый сын стал царем. «Царем он быть не может…», — так она говорила, согласно документальным свидетельствам.
А старшая единокровная сестра Петра, свергнутая им впоследствии, царевна Софья, и вовсе писала князю Василию Голицыну про младшего брата: «Нельзя отдавать власть басурману».
Наконец, якобы однажды Петру предложили взять в жены грузинскую царевну, на что он ответил: «Я на однофамильцах не женюсь».
И все-таки — миф?
С другой стороны, если привлечь на помощь здравый смысл, вся история все же выглядит довольно сомнительной. Во-первых, зачем вообще нужно было заменять царя Алексея на супружеском ложе грузинским князем? Ведь наследники мужского пола у него уже были, даже целых два — царевичи Федор и Иван, рожденные первой женой Марией Милославской и впоследствии оба на некоторое время воссевшие на царский трон.
Во-вторых, если сравнить хотя бы портреты Петра I, его «официального» отца Алексея Михайловича, деда Михаила Федоровича и даже единокровного брата, царя Ивана V, то можно согласиться, что некоторое фамильное сходство все-таки присутствует.
Века тесных связей с Византией и татаро-монголами дали о себе знать. Представители русской высшей знати не раз вступали в браки с иноземцами, и многие из них отличались южным типом внешности. Да и Наталья Нарышкина, по неподтвержденным сведениям, происходила из рода крымско-татарского мурзы Исмаила Нарыша.
Так что грузинское происхождение Петра Великого остается всего лишь одним из многочисленных исторических мифов, никакими серьезными аргументами не подтвержденных.