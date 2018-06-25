Был ли Петр I грузином

Был ли Петр I наполовину грузином

На своих портретах Петр I предстает черноусым брюнетом, в котором угадывается южная кровь. Есть версия, что она в нем действительно присутствовала, и в значительном количестве: есть версия, что самый прогрессивный русский царь был отпрыском одного из грузинских князей.

«Наш шалунишка»

Предположительно, это было письмо Дарьи Багратион-Мухранской, дочери Имеретинского царя Арчила II своей двоюродной сестре, дочери мингрельского князя Дадиани. В нем говорилось: «Моя мать мне рассказала о некоем Матвееве, видевшем вещий сон, в котором к нему явился святой Георгий Победоносец и сказал ему: Ты избран сообщить царю о том, что в Московии должно родиться царю царей, который сделает ее великой империей. Родиться ему положено от пришлого православного царя Иверского из того колена Давидова, что и Богородица. И дочери Кирилла Нарышкина , чистой сердцем».

Под «неким Матвеевым», вероятно, подразумевался Артамон Матвеев, ближний боярин царя Алексея и дальний родственник Натальи Нарышкиной . Есть свидетельства, что за год до рождения Петра царь уже был тяжело болен и вряд ли мог зачать ребенка.

И тогда Матвеев специально свел его вторую супругу Наталью Кирилловну, урожденную Нарышкину, с одним из грузинских князей, находившимся при русском дворе.

Кандидатур было две. Первая — старший сын царя Картли Вахтанга V, будущий царь Имеретии и Кахетии Арчил II, по совместительству поэт-лирик и один из основателей грузинской колонии в Москве. Существует письмо, которое Арчил II послал Наталье Нарышкиной, когда Петр был еще ребенком. В нем встречаются такие слова: «А как поживает наш шалунишка?».

Вторая кандидатура — Эрекле Багратиони, сын грузинского князя Давида и внук царя Картли и Кахетии Теймураза I. Впоследствии он правил Кахетией под именем Ираклия I. По всей вероятности, именно он мог стать отцом будущего российского государя, так как Арчил прибыл в Москву лишь в 1681 году. При дворе Ираклия звали на русский лад Николаем Давидовичем.

«Оставим им хоть одного русского»

Итак, Толстой тут же доложил о находке Сталину, и тот велел помалкивать, произнеся следующую фразу: «Оставим им хоть одного русского, которыми они могут гордиться». Известно, что урожденный Джугашвили не любил, когда ему напоминали о его кавказском происхождении, и всегда считал себя русским.

Разумеется, содержание письма Толстой не предал широкой огласке, но узкий круг его знакомых об этом узнал.

Есть также сведения о том, что Петр был внешне очень похож на Ираклия Багратиони. Хотя точно так же он якобы был похож и на Арчила II, тем более оба грузинских царя находились друг с другом в родстве.

Непонятно также, почему царица Наталья Кирилловна поначалу противилась тому, чтобы ее любимый сын стал царем. «Царем он быть не может…», — так она говорила, согласно документальным свидетельствам.

А старшая единокровная сестра Петра, свергнутая им впоследствии, царевна Софья, и вовсе писала князю Василию Голицыну про младшего брата: «Нельзя отдавать власть басурману».

Наконец, якобы однажды Петру предложили взять в жены грузинскую царевну, на что он ответил: «Я на однофамильцах не женюсь».

И все-таки — миф?

С другой стороны, если привлечь на помощь здравый смысл, вся история все же выглядит довольно сомнительной. Во-первых, зачем вообще нужно было заменять царя Алексея на супружеском ложе грузинским князем? Ведь наследники мужского пола у него уже были, даже целых два — царевичи Федор и Иван, рожденные первой женой Марией Милославской и впоследствии оба на некоторое время воссевшие на царский трон.

Во-вторых, если сравнить хотя бы портреты Петра I, его «официального» отца Алексея Михайловича, деда Михаила Федоровича и даже единокровного брата, царя Ивана V, то можно согласиться, что некоторое фамильное сходство все-таки присутствует.

Века тесных связей с Византией и татаро-монголами дали о себе знать. Представители русской высшей знати не раз вступали в браки с иноземцами, и многие из них отличались южным типом внешности. Да и Наталья Нарышкина, по неподтвержденным сведениям, происходила из рода крымско-татарского мурзы Исмаила Нарыша.

Так что грузинское происхождение Петра Великого остается всего лишь одним из многочисленных исторических мифов, никакими серьезными аргументами не подтвержденных.