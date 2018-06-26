Как дочь олигарха стала террористкой

15 апреля 1974 год был обычным рутинным днем для сотрудников банка "Хиберния", расположенном в Сан-Франциско. Но в один момент в офис вошла группа людей, которые выхватили оружие. Далее — крики, стрельба и кража 11 тысяч долларов. Как только полиция прибыла на место, оказалось, что среди нападающих были замечены девушки.

А после обработки пленок с камер наблюдения все были шокированы. Одну из девушек искали несколько месяцев, но не в качестве преступницы, а как жертву громкого похищения.

Пленница

Патрисия Херст родилась в 1954 году и проживала беззаботное и обеспеченное детство: ее семья была медиамагнатами, а дед основал издательскую империю. Девушка не была замечена в популярных движениях, не имела вредных привычек, была совсем неглупой и демонстрировала отличные успехи в учебе. Казалось, ее будущее обеспечено, родителей лишь смущал ее выбор относительно жениха. Девушек нравился небогатый ученый-математик, которого семья считала недостойной парой для Патти. Все изменилось в 1974 году, когда ночью в квартиру Патти ворвались трое вооруженных преступников. Они оглушили девушку, запихали в багажник авто и вывезли за город. Оказалось, что Патти была похищена представителями одной из странных террористических организаций — "Симбионистской армии освобождения". Организация называла себя ответвлением "Черных пантер", которые славились убийством полицейских, вооруженными налетами на банки или другими спланированными террористическими операциями.

В команду "Симбионистов" входил чернокожий Дональд Дефриз, отсидевший за угон машин и стрельбу по офицерам полиции, феминистка Патрисия Солтысик и другие колоритные личности. Первой целью для убийства организация выбрала чернокожего школьного директора, который был намерен ввести особую полицию в школу, чтобы обеспечить дисциплину. После этого Дефризу пришло в голову похитить дочь богатого и влиятельного человека.

Сперва отец Патрисии ждал, когда от него потребуют выкуп, а после сам обратился к похитителм, спрашивая об их требованиях. В итоге "симбионисты" вышли на связь, заставив Патти прочитать их требования, а именно, раздать бедным калифорнийским жителям продуктов на 400 миллионов долларов. Такой суммы у Херстов не было и они организовали раздачу на 4 миллиона долларов. Но толку от этого не было: ФБР не знало, где находится девушка.

Террористка

Патти пережила странную метаморфозу. Много дней девушку держали в шкафу связанной, не выпуская даже в туалет. Ее избивали и пытали, не забывая рассказывать о том, как плохо устроен этот мир и что ему нужна революция. Уже после казус мисс Херст будут называть одним из самых известных случаев стокгольмского синдрома. Так или иначе, девушка добровольно и искренне присоединилась к радикалам, записав об этом сообщение родителям. А затем приняла участие в ограблении банка. Херст взяла себе псевдоним Таня, в честь соратницы Че Гевары. Сперва родители и ФБР упорно искали следы того, что Патти заставляют участвовать в ограблении. Но все было напрасно: девушка чувствовала себя среди захватчиков непринужденно.

Были опознаны и другие преступники, ведь ограбление совершалось с открытыми лицами. Это были дети богатых и представительных семей, а больше половины из них были девушками. Загадку оставили на разбирательство психологам, а ФБР прочесывали кварталы. Они не учли факт, что Дефриз понимал всю необходимость постоянно менять укрытия. "Симбионисты" раскрылись совершенно случайно: во время мелкой кражи один из членов группировки позволил "засветится" автомобилю. Примечательно то, что во время преследования вора охранником магазина, по сотруднику начала стрелять Патти Херст. Масла в огонь подлил и тот факт, что несмотря на неприметное укрытие одна из преступниц предпочитала носить пояс с патронами, прогуливаясь вокруг дома. В итоге местные жители вызвали полицию, к которым подключились и сотрудники ФБР. Началась перестрелка и дом случайно загорелся. Внутри были найдены 6 трупов, в числе которых Дефриз и Солтысик. Однако Херст среди них не было.

Оказалось, что в тот день "золотая девочка" по случайности была на безопасном расстоянии от укрытия. Она успела записать обращение, в котором сказала, что не боится смерти, и решила уйти от преследования, чем занималась несколько месяцев. "Симбионисты" колесили по всей Америке, попутно нападая на полицейских и грабя банки. В итоге по обрывкам блокнотов и писем удалось схватить последних членов банды, включая Херст. Тогда с момента ее похищения прошло 19 месяцев.

Подсудимая

Херст выдвинули обвинения относительно ограблений, вымогательств, покушений на убийство, незаконном использовании огнестрельного оружия. Срок должен был получиться немалый, учитывая политические намерения преступлений. Однако вмешались родители.

Они наняли для Патти лучших адвокатов, которые придерживались версии, что та не знала, что творит. Девушку называли зомбированной и сломленной в результате похищения. А из революционерки в жертву Херст превратилась быстрее, чем из жертвы в террористку. Общественное мнение расходилось. Одни считали девушку настоящим монстром, другие придерживались версии со сломленной психикой. По результатам экспертизы ФБР, на момент задержания Херст находилась в состоянии сильнейшего стресса. В ходе первого процесса присяжные признали Патти виновной и она была приговорена к 35 годам заключения. Но известность семьи Херст сказалась на апелляции и срок быстро таял. Девушку то отправляли на обследования в больницы, то выпускали под залог. В итоге она провела в тюрьме лишь 2 года, дождавшись помилования. ​После громких судебных процессов жизнь Патриссии стала обычной. Она принимала участие в съемках второсортных фильмов и тихонько прожигала родительское состояние. Мало кто скажет, что эта светская львица перенесла такое. Но никому не известно, что на самом деле творилось у нее в голове.