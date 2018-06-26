8 гостиничных секретов, которые надо знать

Даже не очень брезгливые люди пришли бы в ужас, узнав правду о том, что на самом деле творится даже в самых дорогих отелях мира. Что уж говорить о дешевых.

Например, себестоимость нормального обслуживания любого номера — не менее 2600 рублей в день. Если вы нашли номер дешевле, не стоит ликовать. Это всего лишь значит, что персонал экономит на уборке, замене белья или квалификации горничных.

Есть в гостиничном бизнесе некоторые вещи, которые сложно проверить, скажем, стирка одеял. Но инсайты персонала дают нам возможность уберечься от возможных мерзостей.

Не забирайте из номера больше, чем следует

Вы можете украсть из номера халат, тапочки, полотенце. Само собой, что вы заберете пузырьки с шампунем, упаковку мыла и туалетную бумагу. Но заклинаем вас, не отвинчивайте душевые лейки, сиденья унитазов. Не уносите из номера телевизор, даже если он отлично помещается под вашу куртку. В отелях камеры наблюдения действительно работают, а номером вашей кредитки персонал может распорядиться по своему усмотрению, если вы будете совсем плохо себя вести.

Не садитесь на стулья

Во-первых, постояльцы любят сидеть на них голыми, а горничные любят не замечать следов, которые там остаются. Во-вторых, постояльцы любят ставить на стулья чемоданы. А вы знали, что чемоданы — лучшие разносчики насекомых, например, клопов? А клопы преотлично живут в деревянных стульях или креслах.

Не трогайте пульты

В гостиничных номера обычно не менее двух пультов дистанционного управления — от кондиционера и от телевизора. Если повезет, то еще и от окон. Так вот, ни к одному из них не следует прикасаться, если не хочешь заработать какую-нибудь заразу. Все просто — если комнаты еще хоть как-то убирают, а постель и полотенце меняют, то о пультах горничные не вспоминают вообще. Так представьте все эти миллионы не вымытых после туалета пальцев и спросите себя еще раз — хочешь ли смотреть телевизор в номере?

Не пейте из стаканов в номере

Серьезно, прежде, чем пить из этой посуды, ее нужно подвергнуть чистке специальными дезинфекторами. Персонал отеля не обращает на стаканы внимания, пока они серьезно не загрязнятся. А когда это происходит, они просто споласкивают их под краном, даже не вынося из номера. Слюна, и хорошо еще, если только слюна, предыдущих постояльцев остается в них навечно. Да, вместе со всеми микробами.

Не прикасайтесь к мини-бару

Инновации шагают по планете, не обошли стороной они и гостиничную индустрию. Если вы ничего не собираетесь есть и пить в мини-баре, лучше вообще его не открывайте. Современные отели снабжают номера специальным оборудованием для таких холодильников — даже если вы просто передвинули «Сникерс» с места на место, механизм сработает и добавить на ваш счет расходы за эту шоколадку. А стоить она будет втридорога, уж поверьте. Кстати, если счет все же выставили — смело можно не платить. Доказать, что вы действительно должны, никто не сможет. Всегда имеет место быть ошибка с механизмами.

Не открывайте дверь

Вы в отеле в незнакомом городе, кто может к вам прийти с добрыми намерениями? Если служащие отеля чего-то от вас захотят, они вежливо позвонят в номер по телефону. В остальных случаях от гостей потом может быть сложно отделаться. И не забывайте закрывать дверь на ключ, даже если спускаетесь вниз на пять минут за утюгом. Пять минут — это огромное количество времени для вора.

Не прикасайтесь к маленьким полотенцам

Просто подумайте о том, как их используют одинокие постояльцы мужского пола, лежа ночью перед телевизором, или страстные парочки. Все они оставляют маленькие полотенца для рук на кровати или возле нее, когда съезжают. Вы уверены, что даже после стирки хотите трогать это? Кстати, насчет стирки. Отельные покрывала и одеяла не стирают вообще, пока на них кто-нибудь не наблюет. Так что избавьтесь от них первым делом.

Не называйте номер комнаты

Если вы остановились в чем-то классом повыше дешевого питерского хостела, избегайте через весь холл кричать портье, что 13 номер свободен для уборки. И вообще никогда не произносите вслух подобные ориентиры. В лобби отелей часто тусуются мошенники, которым вы можете понравиться. И тогда они решат, что в номере есть чем поживиться. А если знаете, в какую комнату идти — проникнуть туда не составит труда.