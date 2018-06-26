C чего начались «страстные» поцелуи Брежнева

Еще со времен Киевской Руси троекратный поцелуй начали считать традиционным проявлением симпатии к гостю. На некоторое время такой вариант дружелюбного приветствия был забыт, но Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев стал тем, кто взял на себя ответственность возобновить вышеупомянутую традицию.

Поцелуи советского лидера запомнились многим политикам и вошли в историю. Леонид Брежнев охотно целовал не только коллег, но и других зарубежных гостей, которые воспринимали такую традицию весьма неоднозначно. Некоторые старались избегать такой участи, другие с радостью принимали этот обряд приветствия, а единицы навсегда запомнили первую встречу с советским Генсеком.

Впервые Брежнев подарил дружеский поцелуй коллеге из Палестины Ясиру Арафату , который впервые наведался в Москву в 1968. В то время Генсек занимал свой пост уже четвертый год и был крайне благоприятно настроен к зарубежному гостю. С этого момента и стартовала удивительная история фирменных поцелуев политика.

Anews

Первый троекратный поцелуй в исполнении Брежнева оказался успешным, а вот следующий обернулся неприятностью для лидера Югославии. Когда президент СССР решил проявить свою симпатию к Иосифу Тито, он не рассчитал свои силы и ранил коллегу. Очевидцы отметили, что после поцелуя у Тито внезапно лопнула губа и даже показалась кровь.

Знаменитым стало троекратное приветствие Брежнева Эрихом Хоннекером, которое послужило началом для дружбы между СССР и ГДР. Именно этот поцелуй решил увековечить на Берлинской стене художник из РФ Дмитрий Врубель , оставшийся жить в Берлине.

Однако Брежнев целовал не только мужчин-коллег, но и женщин, а самым известным таким приветствием стал поцелуй с Индирой Ганди . Это проявление дружественных чувств очень тронуло премьер-министра Индии, поэтому она разместила фото этого события в своих апартаментах.

Anews

Среди тех, кто отказался целоваться с Генсеком оказались Фидель Кастро Маргарет Тэтчер . Кубинский революционер попросту не выпускал изо рта сигару во время прилета в СССР, поскольку боялся, что на родине его репутация даст трещину. Маргарет Тэтчер, занимавшая пост британского премьера, ловко увернулась от губ Брежнева, а вот глава Румынии Николае Чаушеску решительно и прямо отказался от такого приветствия.