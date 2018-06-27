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Что было в секретных архивах КГБ
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Что было в секретных архивах КГБ 

Рамблер 6 часов назад
Всё, что происходило в кабинетах Комитета государственной безопасности СССР, всегда оставалось тайной. Но в последние годы со многих документов сняли гриф «Секретно», так что теперь у нас есть возможность узнать кое-какие тайны.
1. КГБ очень интересовался неопознанными летающими объектами. В особой папке содержались рапорты очевидцев, наблюдавших НЛО. Существовала программа, которая обязывала военнослужащих докладывать обо всех случаях наблюдений НЛО.
2. Комитет готовил профессиональных убийц, которые действовали на территории Советского Союза и за границей. В КГБ был целый отдел, который организовывал ликвидацию «лишних» людей и акции устрашения и возмездия. На подготовку специалистов тратили до трёх лет. После учёбы каждый специалист должен был сдать своеобразный экзамен, ликвидировав человека. Те, кто не смог этого сделать, переходили в другие отделы.
3. Комитет госбезопасности провёл сотни секретных операций по всему миру. Например, с 1959 по 1977 год КГБ собирал информацию об электростанциях, плотинах, газопроводах в США, готовя операцию, которая могла бы привести к нарушению электроснабжения Нью-Йорка. Но по ряду причин данную операцию не осуществили.
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