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Кот ушел гулять и вернулся спустя десять лет
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Кот ушел гулять и вернулся спустя десять лет 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: sivtimes.com
Потерявшийся котенок вернулся в семью спустя десять лет. Об этом сообщило издание Metro.
Бело-рыжий кот по кличке Гарри пропал из дома в городе Грейт Яртмут (графство Норфолк) в 2008 году, когда он был еще котенком. В один день он не зашел домой из сада, когда его позвал хозяин. Его владелец, 39-летний Марк Сэлисбари (Mark Salisbury) думал, что уже никогда не увидит любимца, но исправно обновлял информацию о себе в ветеринарной клинике, чтобы с ним смогли связаться, если кота вдруг найдут. Мужчина купил двух братьев-котят вместе на ферме неподалеку от города и чипировал их.
Спустя десять лет Гарри обнаружили в приюте для животных в городе Ипсвич в соседнем графстве Саффолк за 80 километров от Грейт Яртмута. Там Сэлисбари выяснил, что все эти годы Гарри не бродяжничал: его подобрал некий старый мужчина, который умер только недавно. Сосед старика принес питомца в приют, где сотрудники по микрочипу и обнаружили настоящего владельца.
Теперь Гарри живет у матери Сэлисбари, так как семья решила, что он может не поладить со своим братом.
Сотрудница приюта для животных Сьюзи Уиншип (Susie Winship) отметила, что очень важно чипировать котов, а также относить подобранных животных ветеринарам, чтобы те могли просканировать чип и обнаружить хозяев.
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