Что такое «рязанский тип лица»

Приходилось ли вам слышать выражение «рязанская морда»? Действительно ли существует какой-то особый «рязанский» тип внешности и что под ним понимают?

Феномен «рязанской морды»

Сначала давайте разберемся, что большинство людей понимают под «рязанской мордой» (да простят меня выходцы из Рязани). Это «эталонная» типично русская внешность, какой мы ее себе представляем — круглое ширококостное лицо, нос картошкой, русые волосы. Но, разумеется, выражение «рязанская морда» всегда произносится с оттенком пренебрежения.

Его относят к человеку, прибывшему если не из Рязани, то из какой-нибудь деревенской глуши, простоватому и необразованному. «Маня из Рязани» — это деревенская простушка, приехавшая в крупный город за красивой жизнью.

У неё нет ни образования, ни вкуса, она не умеет одеваться и может служить лишь посмешищем. Одним словом, «рязанская внешность» — это отсутствие во внешности «породы», аристократичности. Сразу видно, что предки такого человека были простыми крестьянами, а не представителями дворянского или духовного сословия, например.

Почему морда именно «рязанская»? Считается, что Рязань — типичный старинный русский город, вокруг него было много сел и деревень. Так что это якобы самые «чистые» представители русской деревни.

Рязанский тип по-научному

А вот ученые под «рязанским типом внешности» понимают совсем иные черты. Например, Чепурковский в своих работах классифицирует антропологические типы русских по географическому признаку, в том числе вводит понятие «восточный великорус», которое соответствует северопонтийскому или рязанскому типу.

В 1932 году Бунак впервые выделил северопонтийский антропологический тип в составе населения южных районов Восточно-Европейской равнины. Он считал, что этот тип представлен в трех вариантах — полесском, центрально-восточноевропейском и нижнеокском (или рязанском). В 1965 году он переименовал северопонтийский тип в неопонтийский и подразделил его на четыре новых подтипа: верхнеокский, дон-сурский (рязанский), дон-хоперский (или степной) и средневолжский.

В отличие от верхнеокского подтипа, например, «рязанцы», согласно ученому, отличаются более темной пигментацией. К этому подтипу он отнес мордовцев, удмуртов, марийцев, татар, а также и некоторых русских. Представители данного типа темноволосы (брюнеты или шатены), с узкими лицами, чуть раскосыми глазами, обычно либо карего, либо неопределенного серо-зелено-голубого цвета, и прямыми, либо курносыми небольшими носами. Волосы у них тонкие, прямые или слегка вьющиеся.

Обязательным антропологическим признаком рязанского типа являются припухлое верхнее третье веко и так называемые готические (то есть увеличенного размера) глазницы. Кстати, есть мнение, что типичными представителями рязанского типа являются родители Сергея Есенина — Александр Никитич Есенин и Татьяна Федоровна Титова-Есенина.

Откуда взялась «рязанская внешность»

Как видите, тут наблюдается нечто совершенно противоположное общепринятым в народе представлениям о «рязанском» типе. Дело в том, что с Рязанью не все так просто. В XIII веке там было крупное нашествие монголо-татар, которые обосновались там довольно надолго. Поэтому в генах многих рязанцев присутствует монголоидная примесь.

Из школьного курса биологии мы знаем, что монголоидные гены являются доминантными, а наши европеоидные гены — увы, рецессивными. Поэтому, если у ребенка отец татарин, а мать русская, то у него будут темные волосы и черные или карие глаза, как у отца. В последующих поколениях монголоидность может быть выражена меньше, но отдельные черты ее будут присутствовать.

И не стоит забывать, что потомки русских и монголо-татар вступали в браки с себе подобными. Но дети у них получались уже не широколицые и скуластые, а с «благородными» чертами. Так причудливо смешалась кровь рязанских землепашцев и азиатских кочевников.

Получается, что «рязанская внешность» в общепринятом понимании и в научном контексте — это, как говорится, «две большие разницы». Ведь «рязанцы по Бунаку» с их утонченными чертами совершенно не похожи на простоватую «рязанскую морду».