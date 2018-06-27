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Пес, сделавший массаж сердца хозяину, покорил Сеть
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Пес, сделавший массаж сердца хозяину, покорил Сеть 

Рамблер 1 час назад
Истории, иллюстрирующие исключительную мудрость и преданность собак — не редкость. Одной из таких станет и история о полицейской собаке Пончо.
Правоохранительные органы Мадрида вплотную занялись обучением служебных четвероногих при необходимости спасать человеческие жизни. На ролике, который они выложили в Сеть, были продемонстрированы результаты их работы с Пончо: сотрудник полиции инсценировал потерю сознания и упал на землю, после чего пес мгновенно оказался рядом и принялся лапами делать непрямой массаж сердца, периодически прерываясь, чтобы проверить, не появилось ли у человека дыхание.
Ролик моментально набрал в Твиттере более двух миллионов просмотров, а пес стал звездой. Почти каждый посмотревший теперь мечтает о том, чтобы Пончо был именно его другом.
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