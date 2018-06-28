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Какую информацию «сливали» монахи разведке
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Какую информацию «сливали» монахи разведке 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
К числу государств, поглотивших земли православных народов стоит отнести Османскую империю, Австро-Венгрию, Речь Посполитую. Оказавшись в их составе, народы, придерживающиеся восточного обряда, были урезаны в правах, их имущество конфисковывалось. Была запущена политика ассимиляции, в том числе и духовной.
В отношении белорусских, болгарских, греческих, македонских, малороссийских, русинских земель была введена Грекокатолическая (униатская) церковь. На сербских и болгарских землях проводилась исламизация, ввиду чего возникли босняки и помаки. А из наиболее крепких и умелых юношей-славян было создано войско бесстрашных янычар, которых Османские власти направляли в бой против единокровных народов.
Многочисленные русско-турецкие войны не только укрепляли Государство Российское, но и ослабляли власть Порты над православными народами: им предоставлялась широкая автономия, а порой, и независимость. В 1774 году Россия получила право официального покровительства над православными народами Османской империи и выстроила систему контактов с православным духовенством.

Дипломатические миссии

Особая роль православных священников сформировалась при выполнении дипломатических миссий. После пребывания с визитом у Ивана IV Васильевича Грозного игумен сербского афонского монастыря Хиландарь Паисий был отправлен с грамотой к турецкому султану, в которой сообщалось о намерении русского самодержца покровительствовать Афону.
Активная работа Посольского приказа с православным греческим духовенством привела к тому, что к середине XVII века была создана широкая агентурная сеть, лояльная к России на территории Османской империи. Она включала в свои ряды, в том числе и высшие слои духовенства: в работу были вовлечены иерусалимские патриархи Феофон, Феодил и Досифей, александрийский Ионнкий, антиохийский Макарий, константинопольские Парфений I, Парфений II, Кирилл Лукарис, митрополиты Севастийский, Веррийский, Фессалийский, Тырновский, Приконийский, Халкидонский, Назаретский, Вифлеемский и Коринфийский; архимандриты Амфилохский, Бенедикт, Парфений и другие.
В 1649 году в Москву была направлена информация от архимандрита Амфидохия о перевороте в османской столице: «Объявляем тебе, великому государю, что июля 28 числа собрались все янычаре, и стали они заодно со всем оружием против царского дворца, и заперли все ворота цареградские и поймали они царя Ибрагима, августа в 8 день, и задавили его за многую его неправду, и на его место посадили на царство царевича, сына его Ибрагимова, по седьмому году, и убили еще визиря Ахмед-пашу и на его место выбрали нового визеря Мехмед-пашу».
Монахи стремились предупредить Россию о коварстве намерений европейских монархов. В ходе Карловацкого конгресса 1698-1699 годов Австрия, Венеция и Польша стремились уговорить российское правительство войти в союз против турок и татар, а затем оставить Москву и Порту один на один.
Об этих умыслах узнал сербский патриарх Арсений III, вовремя пославший гонцов к Петру I. В итоге России удалось заключить двухлетний союз с Османской империей, а будущий император стал покровителем сербского монастыря Раковица.

Польский вектор

Оказывали монахи помощь и в приграничных районах. В 1651 году на белорусских землях, подконтрольных Речи Посполитой, осуществлял сбор сведений поп Фёдор, проживавший в селе Сопоти Бельского уезда. От него торопецкому воеводе Ивану Бутурлину поступала информация о польских намерениях: «Мне на память со стороны войны. Казаки ляхов побили, убили 10 000, обоз новый поставили казаки недалеко от Могилёва за 200 вёрст. А посполитов рушенье ещё не поспело, ещё ныне из Витебска поехали на Себеж, а король, ведомо, подлинно жив. Турки на ляхов восстали и уже на Литовской земле стоят. А гонец ваш ещё мимо Смоленск не бывал».
Поступали от попа и важнейшие сведения о войсках Богдана Хмельницкого, его мятеже и перспективах.
В это же время конотопский поп Димитрий был направлен в Киев для выяснения итогов польского сейма решений короля. Своих лазутчиков на Десну направлял епископ Полоцкий и Витебский Калиаст, а в Яссы протопоп Симеон Адамович. Союзниками Москвы выступали ряд монахов Киево-Печерской обители, что особенно пригодилось в преддверии проведения Переяславской Рады и вхождения Малороссии в состав России.
Роль православных монахов в деле укрепления российской внешней политики оставалась высокой и в другие времена. Их вклад оценить весьма сложно, хотя во многом именно им сейчас многие государства Балканского полуострова обязаны своим правом на существование.
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