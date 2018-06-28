Зачем Гитлеру понадобились анаболики

Анаболическими стероидами называются фармакологические препараты, имитирующие действие мужского полового гормона — тестостерона, а также дигидротестостерона, что способствует ускорению синтеза клеточного белка. В основном они применяются в бодибилдинге для наращивания мышечной ткани. Есть сведения, что их периодически принимал нацистский фюрер Адольф Гитлер. Зачем?

Как использовали анаболические стероиды в нацистской Германии?

Впервые принцип действия этих веществ был открыт в конце XIX столетия. Тогда в этом качестве стал использоваться экстракт яичек животных. В 30-е годы ХХ века над выделением анаболиков стали работать сразу три группы ученых: из Нидерландов, Швейцарии и нацистской Германии. Так был выделен кристаллический тестостерон. В 1937 году начались испытания на людях. По некоторым данным, нацисты испытывали искусственный тестостерон на солдатах, стараясь сделать их более агрессивными и выносливыми. Также стероиды в экспериментальных целях давали узникам концлагерей. Со временем выяснилось, что прием анаболиков имеет ряд побочных эффектов. Так, во время прохождения курса у подопытных наблюдались повышенная раздражительность и перепады настроения; повышение артериального давления и уровня холестерина; ишемическая болезнь; проблемы с печенью; угревая сыпь и задержка жидкости. Кроме того, имели место такие явления, как повышение либидо (что, впрочем, многими оценивалось как положительный эффект), гинекомастия (то есть увеличение грудных желез, что нежелательно для мужчин), остановка роста в молодом возрасте и, наконец, в редких случаях, выпадение волос. После прохождения курса половое влечение у некоторых, напротив, снижалось, и даже наступала импотенция; уменьшалась выработка спермы и наступало бесплодие. При длительном приеме и передозировке наблюдалась атрофия яичек. Иногда возникала депрессия, а в иных случаях — эффект психологического привыкания — то есть человек «подсаживался» на стероиды.

Зачем фюреру понадобились анаболики?

По одной из версий, Гитлер начал принимать анаболики, дабы соответствовать идеальному образу вождя: он надеялся, что они позволят ему чувствовать себя лучше, бодрее, выглядеть настоящим мужчиной. Также, возможно, он рассчитывал, что они улучшат качество его половой жизни. Ведь ходили слухи, что фюрер импотент, по крайней мере не может иметь нормальные отношения с женщинами. Несколько его любовниц покончили с собой при весьма подозрительных обстоятельствах. Согласно же другой версии, Гитлер принимал стероиды по рекомендации своего личного врача.

В 1936 году фюрер начал жаловаться на плохое самочувствие: боль в желудке, проблемы с сердцем, нарушения сна, а также дрожь в левой руке и ноге. Однако медицинские обследования ничего не выявляли. Скорее всего, фюрер страдал истерией. Известно, что в 1918 году он был комиссован с фронта по причине временной потери зрения из-за газовой атаки. Во всяком случае, такова официальная версия. Однако несколько лет назад британский историк Томас Вебер разыскал письмо, написанное рукой известного немецкого нейрохирурга Отфрида Ферстера. Ферстер сообщает, что в 20-х годах ему довелось ознакомиться с медицинской картой Гитлера. И в ней говорилось, что тот страдал истерической амблиопией — редким недугом, при котором мозг перестает воспринимать окружающую реальность и блокирует сигналы от зрительных нервов, вследствие чего человек перестает видеть. Происходить это может на почве сильного страха. Истерическое происхождение могут иметь и другие недуги. Например, хорошо известен так называемый истерический паралич. Итак, врачи ставили фюреру разные диагнозы и никак не могли прийти к единому мнению. Однако одному из них, Теодору Мореллю, удалось несколько облегчить состояние больного. После этого он был удостоен статуса личного доктора Гитлера. Как утверждает немецкий журналист Норман Олер, автор книги «Der totale Rausch» («Полная эйфория»), именно Морелль прописал «пациенту А», как он обозначал фюрера в документах, ряд сильнодействующих препаратов среди которых были витамины, глюкоза, экстракты различных растений, наркотики, гормоны и стероиды. В частности, ему делали инъекции бычьей спермы и вытяжки из свиной печени. Всего вождь германской нации получал около 72 наименований препаратов.

Печальные последствия

Ни к чему хорошему это, конечно, не привело. У Гитлера возникли проблемы с мочевым пузырем, отеки, у него постоянно кружилась голова, наблюдались потери веса. Он стал заговариваться и страдать провалами в памяти. К 1943 году он превратился в законченную развалину. Не исключено, что именно «убойные» коктейли из наркотиков и анаболиков стали причиной неадекватного поведения фюрера, в том числе и в области политических решений. Это касается, например, блицкрига против Франции в 1940 году. «Врачи и наркотики объясняют многое во внутренней структуре нацизма», — констатирует Олер. Есть свидетельства, что под конец жизни у Гитлера сильно упало зрение, практически разрушились все зубы, он страдал постоянным тремором конечностей, с трудом передвигался и даже говорил.

Тем не менее, другие медики боялись связываться с Мореллем и опротестовывать его назначения, так как он приобрел большое влияние на фюрера. «Морелль был настоящим пройдохой и шарлатаном, — утверждает американский исследователь Билл Панагопулос, изучавший архивные документы по данной теме. — Ему стоило практиковать максимум в ветеринарной клинике». Говорят, накануне смерти Гитлер грозился казнить Морелля. Кстати, тот и сам злоупотреблял «укрепляющими инъекциями». После войны американцы попытались обвинить врача в отравлении фюрера, но на допросах Морелль вел себя абсолютно невменяемо. Жизнь он окончил в 1948 году в одной из берлинских психолечебниц, не слишком надолго пережив своего печально знаменитого пациента.