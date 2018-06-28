«Закрой глаза, я стерилизую»

Данная практика, по разным данным, проводилась в Чехословакии с 1973-го по 2003 год — таким образом в этой стране пытались регулировать уровень рождаемости среди представительниц цыганской национальности.

Извинились, и только

Как сообщала в 2009 году русская служба ВВС, чешское правительство публично извинилось за незаконную стерилизацию цыганок в Чехословакии, практиковавшуюся в этой стране при коммунистах . Официально было заявлено, что подобные действия прекратились в 1990 году, когда коммунистический режим в Чехословакии пал. Би-би-си приводит данные о том, что только в Остраве (город на востоке Чехии, больше полутора миллионов жителей) о подобных операциях рассказали около 80 женщин.

Тем не менее, по данным Чешской Лиги прав человека, данная практика имела место вплоть до начала нулевых. Правозащитники также настаивали на том, чтобы жертвам стерилизации выделили денежную компенсацию. Но официальные власти не собирались брать на себя ответственность за действия прежнего правительства. По данным на сегодняшний день, чешское правительство не предприняло каких-либо решительных шагов в плане инициирования серьезного разбирательства по вопросу принудительной стерилизации цыганских женщин.

Проблему высветили ERRC и Мотейл

В сентябре 2004 года в чешском еженедельнике Respekt была опубликована статья «Закрой глаза, я стерилизую», в которой, в частности, рассказывалось о том, что стерилизовали даже беременных чешских цыганок: обманным путем с них брали подписку о согласии на подобную операцию. Тогда же Европейский центр по правам цыган (ERRC) заявил о недопустимости проведения принудительной дефертилизации и выступил с официальным обращением о необходимости создания специальной комиссии по расследованию случаев стерилизации цыганок.

Годом позже чешский омбудсмен Отакар Мотейл опубликовал отчет о расследовании данной проблемы, в котором, в частности, указал временной период стерилизации по национальному признаку в Чехословакии — 1979-2001 годы. Мотейл призвал привлечь к уголовной ответственности врачей, осуществлявших данные операции и чиновников, дававших подобные распоряжения, а также выплатить жертвам стерилизации материальные компенсации.

Прежде о проблеме лишения фертильности чешских цыганок говорили чешские правозащитники из «Хартии 77» и неправительственная организация Human Rights Watch . В 1992 и 1993 годах в прокуратуры Чехии и Словакии от имени стерилизованных цыганок поступили заявления о возбуждении уголовных дел, но им ход не дали.

Как это происходило

ERRC привел данные, которые свидетельствовали, что и в 2003–2004 годах подобная практика в Чехии продолжалась. Организация раскрыла и методику проведения принудительной стерилизации, опираясь на документально подтвержденные случаи.

Медработники добивались у цыганок согласия на процедуру в процессе родов, когда роженица из-за стресса и боли не могла адекватно реагировать на предложение врача. Женщин буквально заставляли подписывать соответствующие бумаги посредством обмана, принуждения, угроз; стерилизация происходила из расистских побуждений.

Доклад Европейского центра по правам цыган был обнародован на заседании ОБСЕ в Вене и в Комитете ООН против пыток. Последний рекомендовал чешскому правительству санкционировать проверку этих фактов.

По данным Европейского центра мониторинга расизма и ксенофобии (EUMC), в 2006 году уже сотни цыганских женщин обратились к чешским властям с требованием провести расследование по фактам их принудительной стерилизации. Тем не менее точное количество чешских цыганок, подвергшихся подобным операциям, на сегодняшний день не установлено.