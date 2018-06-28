Измены и лоботомия: темные тайны клана Кеннеди

Многие сравнивают клан Кеннеди с «королевской семье» для Америки. Члены данного семейства сталкивались как с огромными успехами, так и с большими трагедиями, скрывая не самые нелицеприятные тайны.

Поддержка Гитлера

Отец Джона Кеннеди был задействован в кампании Франклина Рузвельта , после чего получил назначение в важных ведомствах. Однако в период Второй мировой Джозеф Кеннеди фактически дискредитировал себя. Будучи в Европе, он взаимодействовал с кругом аристократов из Англии, питавшим ненависть к евреям. Кроме того, он предлагал утвердить на просторах США экономическую программу «нацистского стиля», что стало для Рузвельта последней каплей.

Лоботомия

Розмари Кеннеди, сестра экс-лидера США, в 23-летнем возрасте прошла через лоботомию. Притом произошло это по настоянию ее отца. Из-за ошибки, допущенной акушеркой при родах, у девушки наблюдались проблемы в развитии, и ее родитель надеялся, что такая процедура в итоге исправит положение дел.

Anews

Однако впоследствии несчастная лишилась способности говорить и нормально двигаться, долгое время находясь в клинике для душевнобольных. Последние дни своей жизни Розмари провела в католическом учреждении.

Проблемы с законом

В книге о клане Кеннеди авторства Джерри Оппенгеймера упоминается, что Роберт Ф. Кеннеди-младший, племянник Джона Кеннеди, был приговорен к общественным работам, причиной чему послужило хранение героина. Его двоюродный брат Уильям, между тем, проходил обвиняемым в деле об изнасиловании.

Измены

Лидер США не отличался верностью супруге, и ему приписывали роман с Мэрилин Монро . Блэйз Старр, задействованная в стриптиз-шоу, в 1989 тоже открыто заявила, что имела отношения с Джоном Кеннеди. О связях Марлен Дитрих с политиком позже говорила ее дочь, а еще президенту приписывают интимные отношения со секретаршами, стажерами и другими женщинами.

Болезни

Джон Кеннеди имел слабое здоровье и часто болел, что, конечно же, держалось в тайне. Уже в детстве он успел пострадать от кори, бронхита, свинки, ему удалили аппендицит и многое другое. При службе в ВМФ политик получил травму спины, после чего постоянно страдал от болей в пояснице. Из-за разрушения позвонков ему провели операцию на спинном мозге, в ходе чего он впал в кому и едва выжил. Помимо прочего, в разное время у деятеля отмечались болезнь Аддисона, язва желудка, дезориентации настроения и т.д.

Смерти

Из-за преследовавших клан Кеннеди несчастий некоторые даже считают его проклятым. Сперва на войне скончался брат Джона Кеннеди Джозеф, а затем в 1948 в ДТП погибла его сестра и ее любовник. Следующим стал сам президент, а его брат Роберт оказался жертвой убийства в 1968.