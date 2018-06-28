Как на Кубе началась «кузькина мать»

Это была какая-то увлекательная политическая игра в кошки-мышки Советского Союза и США за маленький островок, ценность которого определялась лишь предпочтением лидера социалистического государства Никиты Хрущева. Он решил показать Америке прямо перед ее носом «кузькину мать», используя молодого лидера Фиделя Кастро

Как на Кубе началась «кузькина мать»

Эта «кузькина мать» началась с приходом к власти Фиделя Кастро, который был вынужден искать себе надежных союзников в борьбе против американского империализма. Дальновидный Фидель понимал, что ему не суждено долго находиться на своем посту, если он не найдет незамедлительно надежного спутника.

Фидель и Хрущев стали друзьями

Со своей стороны Советам нужно было продемонстрировать свое превосходство перед США. После того, как Фидель заявил всему миру, что он и его страна вышли на социалистическую дорогу, Советский Союз незамедлительно поспешил своему новому другу на помощь: военные советники, инженеры и огромное количество оружия было направлено по водному пути незамедлительно. Ядерное оружие — ракеты средней дальности — стало поставляться на Кубу после того, как Рауль Кастро , брат Фиделя встретился с Никитой Хрущевым и убедил его в том, что только ядерные боеголовки в силах противостоять американской экспансии на остров.

Ядерное оружие нацелено на Америку

Ядерные боеголовки на остров советские корабли смогли доставить незаметно для американской разведки. Также Советский Союз поставил на остров несколько бомбардировщиков, способных нести смертоносное ядерное оружие. До берегов Америки оставалось 150 километров. Никогда больше в мировой практике не было случаев, когда Америка подвергалась столь внушительной опасности. И этот факт настолько обеспокоил Президента США Джона Кеннеди , что он незамедлительно потребовал от советского руководства убрать боеголовки с острова. На что Никита Хрущев сказал, что это всего лишь оборудование для исследовательских целей. И только когда американский самолет-разведчик смог сделать снимки, на которых было ясно видны новые ядерные шахты, Кеннеди обратился к нации с обращением, где он сказал, что на Кубе обнаружено ядерное оружие и Америка приступила к морской блокаде острова. Разразился знаменитый Карибский кризис, в ходе которого накал политических страстей достиг самого высшего предела. Американцы взяли Кубу в жесткую блокаду. Аналогов такому противостоянию в мировой политической практике никогда не было.

«Черная» пятница

Своего апогея конфликт достиг в конце октября, когда несколько американских самолетов с целью устрашения несколько раз совершили боевые заходы над Кубой, непрестанно в воздух поднимались и самолеты-разведчики. Не вытерпев такого накала, советские командиры отдали приказ открыть огонь по одному из самолетов. Он был сбит, а пилот погиб. В ответ на это Кеннеди принял решение нанести авиа удары с воздуха и стереть мятежный остров с лица земли. Все стали готовиться к ядерной войне, жители американских городов в срочном порядке эвакуировались. Многие аналитики говорили впоследствии, что еще быть чуть-чуть и началась бы мировая ядерная война. Но провидение удержало стороны от рокового шага. Советский Союз пошел на относительные уступки, когда в Кремле узнали о том, что американцы разместили в Турции ядерные ракеты типа «Юпитер». Ракеты на одной стороне света, помогли уравновесить хрупкий мир на другой, западной стороне света. Хотя Фидель Кастро категорически возражал против вывоза советских ядерных боеголовок, но Никита Хрущев даже не поставил его в известность, зная непримиримую позицию кубинского лидера по этому вопросу.

Подводные лодки на страже Кубы

Но борьба — видимая и невидимая — все равно продолжалась. Советские военные советники и несколько боевых частей находились в постоянной боевой готовности. Около острова Кубы нередко появлялись советские подводные лодки.

Нефть и сахар

Советский Союз активно помогал Кубе не только вооружением, но и всеми видами другой помощи — экономической и культурной. Куба договорилась о поставках сахара в Советский Союз — это стало одним из важнейших экономических рычагов, с помощью которых экономика молодой Республики была на плаву. Нефтяные запасы, поставляемые американскими компаниями, быстро иссякли, когда начался кризис, и компании прервали всякие отношения с мятежным островом. Тогда Фидель Кастро снова обратился за помощью к своему большому брату и нефть Советы стали поставлять даже сверх того, что могла потреблять маленькая страна. Советское зерно тоже потекло рекой на Кубу. В мировой истории взаимоотношений стран такие беспрецедентные формы помощи были продемонстрированы впервые.

Горбачев отказал помогать Фиделю

Советский Союз боролся за Кубу на протяжении десятка лет, но все закончилось печально с развалом могущественного союзника: в 1991 году Куба практически перестала получать те огромные виды помощи, которые позволяли ей держать свою экономику на плаву. В течение года маленькая страна была поставлена на грань глубокого экономического кризиса, но все же смогла выстоять, хотя Фидель Кастро всеми силами пытался наладить взаимоотношения с Михаилом Горбачевым. Но ничего не получалось: новые ветры перестройки, подувшие в 90-х годах начисто смели прежних партнеров — Советы искали могущественных покровителей и, по сути, Куба была сдана в угоду проамериканской политики, проводимой советским руководством.