Кто такой Фома неверующий

«Фомой неверующим» обычно называют сомневающегося и недоверчивого человека, скептически относящегося к тому, что он слышит от других. Этот образ позаимствован из евангельского повествования и прототипом для него послужил, как ни странно, один из апостолов.

Фома, до того, как пойти за Христом был рыбаком, как и многие из апостолов, а после стал одним из ближайших Его учеников. Евангелие говорит, что по Воскресении Своём Христос явился двенадцати, но с ними на тот момент не оказалось Фомы — он был за пределами Иерусалима.

Вернувшись и услышав от апостолов, что им являлся воскресший Христос, он засомневался и отказался верить, объявив, что пока сам не прикоснётся к ранам на теле воскресшего Учителя — не поверит никому.

Согласно святоотеческим толкованиям на евангельские тексты, Фома по вере своей был одним из самых ревностных апостолов и, вероятно, именно поэтому усомнился в словах собратьев — желание поверить в действительность Воскресения у него было слишком сильным, чтобы просто доверять чужим словам.

Знающий об этом Христос отозвался и снова предстал перед апостолами и Фомой. Вот как говорит об этом Евангелие: «Пришел Иисус , когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» (Ин.20:26-29)

Любопытно, что Фома не притронулся к ранам Христа, о необходимости чего так уверял собратьев — он узнал Его сразу же и укрепился в вере. Это события легло в основу праздника, который отмечается Церковью в следующее воскресение после праздника Пасхи и завершает Светлую Седмицу — оно получило название Фоминой недели.

Предание говорит, что апостол Фома долгое время проповедовал на Ближнем Востоке и в Индии, где принял мученическую кончину за обращение в христианство жены одного из местных правителей.

Говоря о ком-то, что он «неверующий Фома», имеют в виду, как правило, не равнодушное безверие, а именно крайнюю степень скептицизма — то есть, готовность поверить во что-то, но лишь при наличии наглядного доказательства.