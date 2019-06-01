Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие секретные разработки ЦРУ стали достоянием общественности 

Рамблер 4 часа назад
То, что тщательно скрывают, всегда становится интересным, а секретные проекты спецслужб по-настоящему интригуют общественность. Вот несколько секретов ЦРУ, которые уже раскрыли.
1. Слежка за объектами СССР. Агенты ЦРУ следили за промышленными и военными производствами, в их отчетах присутствуют фотографии и чертежи заводов, данные о численности рабочих и охране.
2. Несколько лет назад США рассекретили «Проект 1794». Это была программа разработки летающих тарелок, предназначенных для сбивания советских бомбардировщиков.
3. Проект «Ледяной червь» — программа размещения мобильных стартовых площадок в Гренландии. Проект стартовал в 1958 году, свернули его в 1966. Он предполагал, что в ледяном щите острова пророют тоннели общей длиной 4 000 километров и установить там 600 ядерных установок.
4. Операция «Скрепка» началась в конце Второй мировой войны. В ходе ее проведения из Германии в США перевезли и завербовали полторы тысячи ученых-нацистов, которые изучали возможности химического и психотропного оружия.
5. Проект «Манхэттен» запустили в 1939 году. В рамках «Манхэттена» американские специалисты разрабатывали ядерную бомбу. Итогом работы ученых стали бомбы «Штучка», которую взорвали в ходе первого испытания, и «Малыш» и «Толстяк», упавшие на Хиросиму и Нагасаки в Японии в августе 1945 года.
Комментарии3
Истории , Видео , ЦРУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Город мертвых»: что случилось в Северной Осетии
Они хотели угнать самолет и сбежать из СССР2
Канадец строит деревню из пластиковых бутылок2
Найдена запретная планета4
Сварливый кот готов затмить славу Grumpy Cat4
Видео
12:33
Секреты, которые охраняет ЦРУ
Истории
01:08
Первую съемку солнечного затмения выложили в Сеть
Вещи
Безумные теории конспирологов, в которые верят
Истории
05:32
Почему Россия продала Аляску
Истории
04:01
В точку: лучшие афоризмы Черномырдина
Люди
02:55
Таинственные шифры, которые так и не разгадали
Истории
10:05
Истории, заставляющие поверить в реинкарнацию
Люди
02:37
Бизнес-леди превратилась в русалку
Люди
00:41
Сварливый кот готов затмить славу Grumpy Cat
Безумный мир
01:54
Дроны показали «парад будущего»
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение