Секреты, которые охраняет ЦРУ

То, что тщательно скрывают, всегда становится интересным, а секретные проекты спецслужб по-настоящему интригуют общественность. Вот несколько секретов ЦРУ , которые уже раскрыли.

1. Слежка за объектами СССР. Агенты ЦРУ следили за промышленными и военными производствами, в их отчётах присутствуют фотографии и чертежи заводов, данные о численности рабочих и охране.

2. Несколько лет назад США рассекретили «Проект 1794». Это была программа разработки летающих тарелок, предназначенных для сбивания советских бомбардировщиков.

3. Проект «Ледяной червь» — программа размещения мобильных стартовых площадок в Гренландии. Проект стартовал в 1958 году, свернули его в 1966. Он предполагал, что в ледяном щите острова пророют тоннели общей длиной 4 000 километров и установить там 600 ядерных установок.

4. Операция «Скрепка» началась в конце Второй мировой войны. В ходе её проведения из Германии в США перевезли и завербовали полторы тысячи учёных-нацистов, которые изучали возможности химического и психотропного оружия.

5. Проект «Манхэттен» запустили в 1939 году. В рамках «Манхэттена» американские специалисты разрабатывали ядерную бомбу. Итогом работы учёных стали бомбы «Штучка», которую взорвали в ходе первого испытания, и «Малыш» и «Толстяк», упавшие на Хиросиму и Нагасаки в Японии в августе 1945 года.