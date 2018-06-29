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Секреты, которые охраняет ЦРУ
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Секреты, которые охраняет ЦРУ 

Рамблер 5 часов назад
То, что тщательно скрывают, всегда становится интересным, а секретные проекты спецслужб по-настоящему интригуют общественность. Вот несколько секретов ЦРУ, которые уже раскрыли.
1. Слежка за объектами СССР. Агенты ЦРУ следили за промышленными и военными производствами, в их отчётах присутствуют фотографии и чертежи заводов, данные о численности рабочих и охране.
2. Несколько лет назад США рассекретили «Проект 1794». Это была программа разработки летающих тарелок, предназначенных для сбивания советских бомбардировщиков.
3. Проект «Ледяной червь» — программа размещения мобильных стартовых площадок в Гренландии. Проект стартовал в 1958 году, свернули его в 1966. Он предполагал, что в ледяном щите острова пророют тоннели общей длиной 4 000 километров и установить там 600 ядерных установок.
4. Операция «Скрепка» началась в конце Второй мировой войны. В ходе её проведения из Германии в США перевезли и завербовали полторы тысячи учёных-нацистов, которые изучали возможности химического и психотропного оружия.
5. Проект «Манхэттен» запустили в 1939 году. В рамках «Манхэттена» американские специалисты разрабатывали ядерную бомбу. Итогом работы учёных стали бомбы «Штучка», которую взорвали в ходе первого испытания, и «Малыш» и «Толстяк», упавшие на Хиросиму и Нагасаки в Японии в августе 1945 года.
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