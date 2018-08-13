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Находки, которым нет объяснения
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Находки, которым нет объяснения 

Рамблер 1 час назад
Время от времени на планете совершаются сенсационные находки, которым учёные не могут найти объяснения. Например, такие.
1. Доисторические черепа с пулевыми отверстиями. Археологи обнаруживают черепа, в которых пробиты отверстия идеальной формы. Их нельзя сделать ни камнями, ни топорами, которые были у наших далёких предков.
2. Радиоактивные скелеты. В Индии были найдены скелеты, заражённые радиацией. В древних индийских хрониках специалисты прочли записи о катастрофе, которая уничтожила людей. Там упоминаются небесные колесницы и страшное оружие, но сложно представить, что речь идет о ядерном оружии.
3. Камни Ики. Камни нашли в Перу в середине прошлого века. На них нарисованы динозавры, которых приручили люди, врачи, проводящие сложные операции, походящие на современные, и даже астрономы, изучающие небо в телескоп.
4. Фигурки Акамбаро. Глиняные статуэтки, собранные в Мексике, изображают динозавров, взаимодействующих с людьми. Возраст фигурок оценили в 2 500 лет, а динозавры вымерли 65 млн лет назад.
5. Болт возрастом 300 млн лет. Кое-кто считает, что его оставили на Земле инопланетяне, другие уверены, что болт создан погибшей цивилизацией. Ну а скептики говорят, что это всего лишь ископаемое существо, обитавшее в доисторическую эпоху в океане.
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