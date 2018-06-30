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В Турции взялись за обучение кошек плаванию
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В Турции взялись за обучение кошек плаванию 

Рамблер 7 часов назад
В Турции появился первый в мире бассейн, в котором обучают плаванию кошек.
Обычно эти пушистые звери от воды не в восторге, но вот ванская кошка, напротив, очень любит плескаться в воде. Это поведенческая особенность этой породы. Ученые связывают любовь к воде у ванских кошек с тем, что в дикой природе им часто приходилось добывать себе еду в реках и морях. Большинство этих зверей обитает у озера Ван, отсюда и пошло название породы.
Но сейчас популяция этих кошек резко сократилась. А те представители вида, что остались, не спешат купаться.
Исследователи ситуацию решили исправить и взялись помогать животным вспоминать природные инстинкты. Теперь они купают пушистых зверей в бассейне, а котят приучают к плаванию практически с рождения.
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