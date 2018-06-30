В Турции взялись за обучение кошек плаванию

В Турции появился первый в мире бассейн, в котором обучают плаванию кошек.

Обычно эти пушистые звери от воды не в восторге, но вот ванская кошка, напротив, очень любит плескаться в воде. Это поведенческая особенность этой породы. Ученые связывают любовь к воде у ванских кошек с тем, что в дикой природе им часто приходилось добывать себе еду в реках и морях. Большинство этих зверей обитает у озера Ван, отсюда и пошло название породы.

Но сейчас популяция этих кошек резко сократилась. А те представители вида, что остались, не спешат купаться.

Исследователи ситуацию решили исправить и взялись помогать животным вспоминать природные инстинкты. Теперь они купают пушистых зверей в бассейне, а котят приучают к плаванию практически с рождения.