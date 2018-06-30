Самым умным другом человека признали козу

Ученые выяснили, что козы не уступают собакам по уму и чувству преданности и беззаветной любви к своему хозяину.

Исследователь Кристиан Наурот из Лондонского университета королевы Мэри убежден, что козы ровно так же, как и собаки, смотрят на человека, когда о чем-либо просят. Более того, многочисленные исследования показали, что одомашненные сельскохозяйственные животные показывают сложную систему коммуникации с человеком. Такой вид общения не уступает тому, что демонстрируют собаки и лошади.

Среди всех сельскохозяйственных животных именно козы чаще всего сами идут на контакт с человеком и показывают очень высокий уровень разумности.

Даже дикие козы склонны симпатизировать людям, а одомашненные, в случае непростой ситуации, которая требует оригинального и быстрого решения, всегда смотрят на человека.