За что расстреляли трех советских школьников

Эти дети хотели неосуществимого. Осознавая античеловеческую сущность действующего политического строя в СССР, они пытались придать ему иные, цивилизованные, черты — такие, какими они его хотели видеть. За это и поплатились.

Юные идеалисты

Свыше десятка парней и девушек по этому «еврейскому националистическому делу» были осуждены, трое мальчишек-«главарей» расстреляны. Студенты Борис Слуцкий Евгений Гуревич и Владилен Фурман за 3 года до смерти Сталина озвучили альтернативную модель развития общества. У них не было резервов для осуществления собственных идей. Зато существовали «стукачи», которые оперативно сдали «прогрессивно мыслящих» студентов и тех, кто прислушивался к их идеям.

Такая чудная игра

Несмотря на прошедшее жестокие репрессии в советском обществе конца 50-х было место инакомыслию, и определенные идеи, противоречащие общепринятым, могли формироваться в юношеской среде. «Новое мышление» было неотделимо от ленинской идеологи, но «диктатуру пролетариата» прогрессивная молодежь трактовала по-своему. Юноши и девушки конца 50-х использовали те же методы, что их отцы и деды — листовки, группирование по отношению к заданиям… Во многом это была игра — такая чудная игра, за которую в итоге расстреливали или отправляли в лагеря. Фильм Петра Тодоровского «Какая чудная игра» во многом основан на сюжете истории вышеупомянутого «еврейского дела».

Как все начиналось

Трех «основоположников» Союза борьбы — Слуцкого. Гуревича и Фурмана, расстреляли 26 марта 1952 года. Более 15 человек приговорили к различным срокам заключения. После смерти Сталина эти люди были оправданы. Многие из них оставили воспоминания. Как вспоминала Сусанна Печуро, все начиналось с литературного кружка в Доме пионеров. Дети обсуждали разное, в том числе, разного рода политические акции типа борьбы с «безродным космополитизмом».

Они бунтовали против идей, которые казались чуждыми мышлению несовершеннолетних того времени — нормальное явление для подростков 40— 50-х годов. Парни (Слуцкий, Гуревич Фурман) писали стихи и прозу, тогда это было круто, отчасти объединяло. Постепенно зашла речь об общеполитических вопросах. К кружке были разные люди, но стремление трактовать марксистско-ленинские высказывания являлось основополагающим.

Они все знали и понимали

Судя по воспоминаниям Сусанны Печуро, они догадывались о слежке — у многих к тому времени уже были арестованы родственники. По-детски даже пытались конспирироваться. Но это не спасло-всем членам не реализованного на практике Союза борьбы за дело революции пришлось пойти через ГУЛАГ. Слуцкого, Гуревича и Фурдмана расстреляли. Многие получили очень большие сроки. Одна из персонажей этой истории, Майя Углановская, к слову, жива. Она выпустила воспоминания, в том числе, и об этом периоде жизни.