В эти мифы уже неприлично верить

Некоторые мифы настолько прочно оседают в нашем сознании, что избавиться от них невозможно даже с возрастом. Тем не менее, в эти глупости уже давно пора перестать верить.

1. В прошлом люди не доживали до 30 лет. Это не вполне соответствует действительности. Многие люди доживали до преклонного возраста, но на среднюю продолжительности жизни влияла детская смертность, которая действительно была высокой.

2. Молния не бьёт в одно место дважды. Это неправда, молния запросто может ударить повторно в то же место.

3. Ежедневно нужно выпивать восемь стаканов воды. Это усреднённый показатель, поэтому нет нужны насиловать себя, чтобы выполнить норму. Кому-то будет достаточно меньшего объёма, а кому-то требуется и больше.

4. После плотного обеда нельзя плавать в течение получаса. После обильной еды лучше вообще не заниматься усиленно физическими упражнениями. Никакого вреда от этого, конечно, не будет, но может возникнуть ощущение тошноты.

5. На языке есть четыре зоны, каждая из которых отвечает за восприятие определённого вкуса. На самом деле вкус воспринимается всем частями языка.

6. Золотые рыбки забывают информацию через три секунды. Учёные доказали, что рыбки, которые в течение месяца кормили только после определённого звука, вспоминали этот звук даже через пять месяцев.