«Мордофиля»: как ругались русские без мата

Еще до «изобретения» матерных слов на Руси был огромный пласт лексики, которую использовали для ругательств. Она была в ходу как у простых людей (мастеровых, крестьян, служек в покоях знати), так и у более образованных, даже высокопоставленных особ (толмачей (переводчиков), учителей, бояр, князей). Эти слова не были неприличной, табуированной лексикой, поэтому свободно использовались в быту.

Из животного мира

Самые простые ругательства образовались от названий животных («скотина», «червь», «собака», «козлище» и пр.). Если человек использовал одно или несколько таких ругательств по отношению к какому-либо лицу, он приравнивал последнего к низшему по развитию существу, считал того недостойным высокого звания человека. Обычно так осуждались низкие моральные качества или недостаточное умственное развитие обзываемого.

Потусторонние силы

Очень осторожно, но все же использовались для ругательств и слова, обозначающие потусторонние силы: «ведьма», «черт», «бес» и пр. Но такими словами старались сильно не злоупотреблять, чтобы не накликать беды. Считалось, что поминание имени нечистого может привлечь его в этот мир, к человеку, который его звал. Женщину назвать «ведьмой» могли только в сердцах, очень сильно разозлившись, когда эмоции однозначно брали верх над осторожностью.

Уникальные лексемы

Помимо названий животных, славяне широко применяли и уникальную «ругательную» лексику. Например, такую, как «ащеул» (зубоскал и насмешник), «басалай» (грубый человек, невежа, грубиян). Эти слова обладали яркой эмоциональной окраской для наших предков, но с веками перестали использоваться, потеряли свой колорит и смысл. Многие из древнеславянских ругательств совершенно не понятны современным людям. [С-BLOCK]

Очень небольшое количество слов еще используется в разных диалектах, и их носители прекрасно понимают, о чем речь. Например: «баламошка» (полоумный, глупенький, дурачок), «пентюх» (толстый, обрюзгший человек с большим животом и крупными ягодицами) и пр. Другие — уникальные и весьма колоритные — слова постепенно утратили свое значение и были забыты. Только благодаря филологам и исследователям русского языка они сейчас восстановлены:

Божедурье (еще: луд, дуботолк, негораздок, несмысел, остолбень, толоконный лоб, шалава) — дурак от бога, глупец, идиот; Балахвост — мужчина, который волочится за всеми подряд женщинами; Безпелюха — неуклюжий человек, еще и неряха к тому же; Бзыря — гуляка, повеса; Болдырь (он же еропка или буня) — человек с огромным самомнением, чванливый и надутый; Брыдлый — омерзительный человек, мерзкий; Валандай — лодырь; Визгопряха (она же свербигузка) — молодая девка, которая не может усидеть на месте, егоза; [ Вымесок — моральный урод, выродок; Вяжихвостка — женщина, которая разносит по всей округе сплетни; Глазопялка — тот, кто пялит глаза, чрезмерно любопытствует; Гульня (она же ёнда, волочайка, шлёнда, мамошка, плеха и безсоромна баба) — гулящая женщина, буквально проститутка; Ерохвост — тот, кому хлеба не надо, а дай только поспорить на любую тему; Ерпыль — малорослый, торопливый мужичонка; Загузатка — толстая деваха (или замужняя женщина) с огромным задом; Заовинник — тот, кто тискает девок за овином, мужик-волокита; Затетеха — высокая и очень крупная женщина; Захухря — непричесанная девка или мужичок, который не следит за своим внешним видом; Кащей (он же скаред) — скряга, жадина; Колоброд — бездельник; Колотовка (или куёлда) — глупая и сварливая женщина, которая к тому же может и руку поднять на обидчика; Киселяй (он же колупай) — вялый, очень медлительный человек, от которого мало толку; Лоший — негодный, плохой; Лябзя — пустомеля; Михрютка — очень неуклюжий человек; Мордофиля — дурак, к тому же хвастливый, чванливый; Москолуд — проказник; Насупа (он же насупоня) — сердитый человек, угрюмый; Обдувало — человек, с которым не стоит иметь дела, обманщик; Облом — грубиян;

Околотень — непослушный ребенок/юноша, дурачок к тому же; Охальник — проказник, чинящий всякие непотребства, безобразник; Печная ендова (он же печегнёт) — тот, кто не слезает с печи, т.е. лентяй; Пустобрёх — лгун или попросту болтун; Пыня — женщина, которая высоко себя несет, неприступная, очень гордая; Разтетёха — очень толстая и неповоротливая женщина; Скобленое рыло — мужчина с обритой бородой, что считалось на Руси постыдным; Стерва — буквально «падаль», последний из последних, никчемный человечишка; Страхолюд — ужасно уродливый человек, такой, что людям от него страшно становится; Тартыра — тот, кто любит приложиться к бутылке, а потом на пьяную голову буянит; Трупёрда — неуклюжая, неповоротливая женщина; Тюрюхайло — очень неаккуратный, неряшливый человек; Фофан — глупый человек, которого легко обмануть, простофиля; Хмыстень — воришка; Чужеяд (или шлында) — тот, кто живет за чужой счет, нахлебник, тунеядец; шалопут — человек, от которого мало толку, беспутный.

И это только часть обидных и оскорбительных слов, которые придумал русский народ для обозначения низких качеств человека.