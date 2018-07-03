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Почему свадьбу именно «играли» на Руси
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Почему свадьбу именно «играли» на Руси 

Кириллица 6 часов назад
Фото: Кириллица
Практически каждый из нас слышал устойчивое выражение — «сыграть свадьбу», а многие и не раз употребляли его в своей речи. Но задумывались ли вы, почему говорят именно так? Ведь другие торжественные мероприятия, например, юбилеи, дни рождения или выпускные вечера празднуют, справляют или отмечают, но никак не играют.
Ответить на этот вопрос можно, если вспомнить о народных и культурных традициях, которые на протяжении веков складывались в России и относятся к этому торжественному мероприятию. Ещё с древних времен свадьбы в нашей стране было принято делать максимально яркими, громкими и запоминающимися.
В честь брака устраивали настоящий пир, на который приглашались не только родственники и друзья, но зачастую вся деревня. Обязательно устраивали пышные застолья, а также приглашали музыкантов и других людей, которые должны были развлекать гостей. Свадьба непременно сопровождалась танцами и плясками.
С другой стороны, употребление слова «играть» в отношении свадебной церемонии может быть связано с ее театральностью, которая опять же является важным элементом народной культуры. Классическая русская свадьба — это не просто венчание в церкви и свадебный пир, а целый комплекс семейных обрядов, включающих в себя сватовство, смотрины, выкуп и многое другое.
При этом все они не только сопровождаются песнями и музыкой, но и являются своего рода постановкой. Это настоящее театральное представление, где у каждого есть своя роль, которую он, словно в спектакле, должен выучить и сыграть перед публикой.
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