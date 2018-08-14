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Кто ставил чудовищные эксперименты над людьми
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Кто ставил чудовищные эксперименты над людьми 

Рамблер 8 часов назад
Учёные должны проверять любую теорию на практике. Не становятся исключением и психологи, которые вынуждены ставить опыты над людьми. И порой подобные эксперименты вызывают не любопытство, а ужас.
1. Стэнфордский тюремный эксперимент. Исследователи хотели узнать, как реагирует человек на ограничение свободы и как на это влияет навязанная социальная роль. Часть добровольцев стала заключёнными, другие — охранниками.
2. «Проект 4.1». В ходе секретного медицинского исследования правительства США специалисты изучали людей, подвергшихся воздействию радиации после испытаний ядерной бомбы на атолле Бикини в 1954 годы.
3. «Отряд 731». Это подразделение японских ВВС изучало биологическое оружие. Опыты проводились на военнопленных и похищенных людях, часто в отряд попадали семьями.
4. «Проект MK-Ultra». В рамках программы, разрабатывавшейся ЦРУ, учёные пытались найти средства манипулирования сознанием и стирания памяти. Участников эксперимента посредством химических препаратов или электротока вводили в коматозное состояние и заставляли многократно прослушивать простые команды.
5. Токсикологическая лаборатория НКВД. Сотрудники придумывали и испытывали токсические вещества и яды. Подопытными были заключённые, приговорённые к высшей мере наказания.
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