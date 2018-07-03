Как в СССР появилась жвачка

Жвачка в Советском Союзе являлась своего рода культовым продуктом. Из-за своей популярности на Западе она считалась «буржуазным» символом и подвергалась идеологическим гонениям. Наладить выпуск жевательной резинки в собственной стране советское правительство заставили трагические события…

«Идеологически вредный продукт»

Долгое время жевательная резинка в СССР была только импортного производства. В 70-е годы она стала настоящим предметом культа среди детей и подростков. Кому-то ее привозили из-за рубежа, кто-то даже выпрашивал жвачку у иностранцев. Помимо приятного вкуса, импортная жвачка была красочно оформлена, а внутри упаковки находились еще и картинки-вкладыши, изображающие героев мультфильмов и комиксов, футболистов, автомобили… Дети менялись между собой обертками и вкладышами, коллекционировали их, устраивали игры с фантиками, а одну резинку могли жевать целой компанией — о гигиенической стороне никто не думал.

Официальные органы и педагоги не поощряли этих увлечений. Школьников, постоянно жующих жвачку или манипулировавших обертками и вкладышами от нее, могли даже пропесочить на пионерском собрании за «преклонение перед Западом». Тем более постоянно говорилось о том, что жевательная резинка вредна — для желудка и проч., хотя на деле это оказалось ничем не обоснованным мифом.

Трагедия в Сокольниках

10 марта 1975 года в Москве, во дворце спорта «Сокольники», проходил товарищеский матч по хоккею между юниорами Канады и ЦСКА. Спонсором канадской команды выступила компания Wrigley, являвшаяся одним из крупных производителей жевательной резинки. После соревнований, спускаясь к автобусу, канадцы стали разбрасывать вокруг пластинки жвачки. Болельщики быстро сориентировались и сломя голову кинулись вниз по крутой каменной лестнице — подбирать дефицит.

Администрация дворца спорта распорядилась отключить свет, так как боялась, что все это будет отснято на камеры и попадет в зарубежную прессу, и запереть металлическую дверь, ведущую на улицу. В темноте люди начали спотыкаться, падать друг на друга. Только по официальным данным, погиб 21 человек, 13 из которых оказались несовершеннолетними. Еще 25 человек получили травмы.

Конечно, было серьезное разбирательство. Директор Дворца спорта Александр Борисов , его заместитель, а также начальник местного РУВД , ответственный за порядок во время матча, получили тюремные сроки за халатность. Правда, в декабре того же года их амнистировали. Здание дворца спорта закрыли на длительную реконструкцию.

В СМИ, по обычаям того времени, происшествие освещать запретили. Всех очевидцев допросили и заставили написать подписку о неразглашении. Однако в народе начались волнения.

Даешь советскую жвачку!

После обсуждения на правительственном уровне, учитывая приближающуюся Олимпиаду-80, было решено наладить производство отечественной жевательной резинки. Это, как посчитали, помогло бы снизить ажиотаж вокруг импортной жвачки.

В 1976 году была запущена первая линия по производству жвачки в Ереване. Вторая линия появилась на макаронной фабрике в Ростове-на-Дону. Сначала выпускалась продукция всего двух наименований: «Жевательная резинка» с фруктовым вкусом и «Ну, Погоди!» с мятным. Позднее таллинская кондитерская фабрика «Kalev» стала производить жвачки «Апельсиновая» и «Мятная». Пластинки этой жвачки представляли собой прямоугольники с продольными бороздками, которые удобно было делить на пять частей. Их продавали в обертках из вощеной бумаги с рисунком на фольге. Стоила одна такая упаковка 20 копеек.

В 80-е московская фабрика «Рот Фронт» производила уже пять видов жевательной резинки: «Мятная», «Апельсиновая», «Клубничная», «Малиновая» и «Кофейный Аромат». Поначалу жвачку продавали упаковками по пять пластинок по цене 60 копеек за пачку. Но производители не учли, что потребителями жевательной резинки являлось в основном подрастающее поколение, для которого такая стоимость была слишком высока. Вскоре цену снизили до 50 копеек за пачку и стали продавать жвачку пластинками поштучно.

Сегодня не проблема купить в торговых точках и отечественную, и импортную жвачку — на любой вкус и кошелек. Кстати, в апреле 2013 года на стадионе «Сокольники» повесили мемориальную табличку в память о жертвах трагедии 1976 года, фактически отдавших свои жизни за то, чтобы советские люди могли наслаждаться «запретным» продуктом.