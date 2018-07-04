Самые жуткие страницы Википедии

Сегодня главная открытая экциклопедия уже на та беззаботная коллекция статей, что раньше. Городские легенды, жуткое правосудие (бесчеловечное и сверхгуманное), редчайшие медицинские парадоксы — «где все это было прежде?», спросите вы. Этого, никто не знает: вероятно пряталось в секретных архивах, но теперь доступно для чтения всем.

Джойс Винсент

В 2001 году гражданка Британии Джойс Винсент уволилась с работы, разорвала связь с родными и близкими и уехала жить в пансионат для жертв бытового насилия. В декабре 2003 года Винсент скончалась в своей комнате, но для всех это оставалось тайной: плата за аренду жилья, электричество и тепло вносилась со счета автоматически, а шум телевизора был здесь привычным делом. Тело девушки — а вернее то, что от него осталось — обнаружили лишь в феврале 2006 года. Точная причина смерти не установлена, но возможно, она стала результатом бронхиальной астмы или язвы.

Флэтвудский монстр

12 сентября 1952 года трое детей из американского города Флэтвуд заметили яркое тело, пересекшее небо и упавшее предположительно в районе фермы неподалеку. Рассказав об этом взрослым, они отправились на место падения и обнаружили там нечто, что было принято ими за корабль пришельцев и инопланетное существо — огненный шар и тело высотой в три метра, одетое в юбку в складку соответственно. Сцена сопровождалась неприятным отравляющим запахом. Как выяснилось позже, схожие истории произошли еще в нескольких местах, правда, среди контактеров не было стройности в описании.

Дело «Таман Шуд»

1 декабря 1948 года на пляже Сомертон в Австралии было обнаружено мертвое тело человека. Эксперты делают ставку на то, что смерть наступила в результате отравления из-за передозировки дигоксином. Личность погибшего не установлена до сих пор, но версий на этот счет было разработано немало; в частности, одна из них указывала на отношения покойника с советскими спецслужбами. Одна из самых загадочных деталей в этой истории — обнаруженный в кармане брюк клочок бумаги из сборника «Рубайат» Омара Хайяма со словами Tamam Shud («оконченный», «завершенный»), ставших Taman Shud в результате ошибки при наборе статьи в одной из газет.

Крысиный король

Редкое явление, наблюдаемое среди крыс, когда несколько особей срастаются хвостами в клубок — возможно, вследствие особенного выпотения на хвостах или из-за постоянного копошения. В народе образ оформился в легендарное существо, что правит всем крысиным царством. Мумифицированные и заспиртованные «крысиные короли» находятся в качестве экспонатов в нескольких музеях Европы, но никто не может похвастаться тем, что наблюдал этот феномен, пока крысы были еще живы.

Синдром Котара

Французский невролог XIX века Жюль Котар столкнулся в своей практике с примерами бреда, когда больной утверждает, что он уже мертв, что отдельные его органы сгнили, или приписывает себе заслуги мизантропического свойства, грандиозные в своих размахах, как-то заражение всех СПИДом или распространение зловонного дыхания на весь свет. Такой бред, как обращают внимание ученые, является симптомом особо глубоких форм депрессии и шизофрении.

Гибель тургруппы Дятлова

Загадка международного масштаба, без которой этот список был бы невозможен. На одном из перевалов Северного Урала были найдены трупы девяти туристов, лыжников турклуба Уральского политехнического института, руководителем которой был Игорь Дятлов. Тела членов группы без явных признаков насилия, но со следами носового кровотечения, оказались рассеяны по пространству вокруг лагеря. Количество версий, объясняющих этот инцидент, не поддается счету.

Погребение заживо

Этот страх в психологии называется тафофобией и приходится родственным клаустрофобии — боязни закрытых пространств. Причин, способных к этому привести, по большому счету две: либо родственники и врачи ошибочно приняли кому или летаргический сон за смерть, либо такова выбранная казнь, что практиковалось повсеместно и в разные эпохи — от Древнего Рима до времен Второй мировой войны.

Джун и Дженнифер Гиббонс

11 апреля 1963 года у двух карибских иммигрантов родились однояйцевые близнецы. Они всегда были рядом друг с другом и общались на только им понятном языке. В подростковом возрасте они ушли в затворничество и начали писать мистические и околонаучные рассказы. Из-за серии совершенных ими преступлений они попали в психиатрическую лечебницу, где их между делом «излечили» и от интересов в творческих областях. Однажды девочки заключили договор, что если одна из них умрет, другая будет жить нормальной, социально адаптированной жизнью, и в марте 1993 года умерла Дженнифер.

Инцидент на ферме Хинтеркайфек

Семья Грубер, состоявшая из семи человек, жила зажиточной жизнью, и хотя они посещали по воскресеньям местную церковь, с жителями особой дружбы не водили. В какой-то момент соседи Груберов все же заметили их длительное отсутствие. Проникнув в дом, сыщики долгое время не могли найти хозяев фермы, пока не попали в сарай: все взрослые члены семьи лежали у его порога с глубокими смертельными ранами на головах. Маленький сын был обнаружен в доме, в своей кроватке. Убийца так никогда и не был найден.

Дети с черными глазами

Не более чем городская легенда, американский вариант истории о гробе на колесиках: якобы загадочные дети от шести до шестнадцати лет пугают обывателей, «голосуя» на дорогах, попрошайничая или являясь на порог чьего-то дома. Бытует с конца 1990-х годов.

Таррар

История французского солдата, страдающего от паталогического обжорства, не иначе как легла в основу стихотворения Самуила Маршака о Робине-Бобине, поскольку повторяет ее почти буквально: обед для полутора десятков человек, взрослый кот, змеи, щенки — все это, если верить свидетелям медэкспериментов, проваливалось в него одно за другим как в пропасть.

УВБ-76

Среди любителей военных мифов это устройство получило прозвище «Жужжалка». По существу, это всего-навсего русская радиостанция, передающая позывные. Но как она это делает!

Монстр с эстакады Поуп Лик

По легенде, в районе одного из пригородов города Луисвилл, штат Кентукки, обитает не иначе как самый настоящий Бафомет — частично человек, частично козел, частично овца. Одних он заманивает гипнозом, или имитируя крики заблудших на эстакаду суицидников, других разит топором. Одни говорят, что это сбежавший цирковой урод, другие утверждают, что это реинкарнация фермера, приносившего в жертву козлов — во славу Сатане, конечно же.

История Бенджамина Кайла

В августе 2004 года сотрудник Burger King в городе Ричмонд Хилл штата Джорджия обнаружил за мусорным контейнером голого и обгоревшего на солнце человека без сознания. Очнувшись в госпитале, на просьбу назвать свое имя и фамилию он вспомнил только первое — Бенджамин. Фамилию он позже позаимствовал у полицейского при госпитале. Кроме своего имени и обрывочных воспоминаний, полученных от Бенджамина под гипнозом, он абсолютно ничего не помнит о своей жизни.

Синдром запертого человека

Как следствие инфаркта основания мозга, полиомиелите, кровоизлияния в мозг, отравления некоторыми ядами и других причин, человека может разбить паралич. Однако при этом он полностью в сознании, продолжает испытывать эмоции, но никак их не выражает. Единственным возможным путем коммуникации с окружающими остаются глаза: если называть больному синдромом запертого человека алфавит, он может моргать на каждой нужной для послания букве.

Список случаев контактов с НЛО

Здесь— кладезь потрясающих историй всех времен и народов, описывающих свидетельства инопланетных объектов и существ, известные в уфологии как близкие контакты. Флэтвудский монстр и история на перевале Дятлова — лишь одни из многих.

Люди-тени

Еще одна городская легенда, гласящая о блуждающих среди нас человекоподобных тенях. Но если вы на доли секунды выхватили периферийным зрением такого призрака или привидение, это, скорее всего, превратности вашего разыгравшегося или чем-то простимулированного воображения.

Клинтон-роуд

Обыкновенную дорогу в штате Нью-Джерси опутывает не только густой лес, но и несколько легенд, от которых стынет кровь. Облюбованное инопланетянами, снежными людьми, ведьмами, призраками, преследующими огнями странными существами и ку-клукс-клановцами (они выглядят страннее всех в этой компании), это место питает городской фольклор неисчерпаемыми историями.

Посмертная эмбриональная экструзия

Это слишком профессиональное название в бытовой, если можно так сказать, среде получило название coffin birth, или рождение в гробу. Явление представляет собой рождение ребенка от уже покойной матери: вследствие сопровождающего процесс разложения образования газов внутри брюшной полости ребенок под их давлением может покинуть лоно матери. Хотя биологически такое возможно, сам процесс на практике наблюдается крайне редко.