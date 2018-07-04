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Аллигатор загнал девушку на дерево и уселся внизу
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Аллигатор загнал девушку на дерево и уселся внизу 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Meng Dingbo / Globallookpress.com
Американке пришлось забраться на дерево, чтобы спастись от аллигатора. Об этом сообщает UPI.
15-летняя Джордан Бродерик (Jordan Broderick) отдыхала с родителями в заповеднике Окала. Инцидент произошел, когда она каталась на плоту. Девушка заметила устремившегося к ней аллигатора, уцепилась за нависшую над водой ветку и успела вскарабкаться на дерево. Хищник уселся внизу и стал дожидаться, когда она слезет.
Родители Джордан видели, что происходит, но не могли ей помочь. В итоге ее мать дозвонилась до службы спасения. «Моя дочь застряла на дереве, кругом аллигаторы, и мы не можем ее вытащить», — пожаловалась она по телефону.
Через полчаса подоспела подмога. К водоему приехал помощник шерифа, вооруженный полуавтоматической винтовкой, и убил рептилию одним выстрелом. После этого девушка смогла спуститься с дерева.
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