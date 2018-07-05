Без шуток: вещи, которые нельзя делать в аэропорту

Многие могут удивиться, но даже в аэропорту имеются свои правила поведения, которые не стоит нарушать. Порой они способны испортить перелет или выставить человека не в лучшем свете. Бортпроводники рассказывают, какими очевидными правилами продолжают пренебрегать пассажиры.

Вопросы

Порой формальности на борту могут провоцировать раздражение. Очевидно, что в случае аварии положение откидного столика вряд ли сыграет ключевую роль, но бортпроводникам важно убедиться, чтобы их перевели в сложенный вид. Имелись случаи, когда из-за отказа или игнора со стороны пассажира убрать столик самолет приходилось возвращать в аэропорт, где охранники снимали несговорчивого путешественника с рейса.

Алкоголь

Некоторые выпивают, чтобы легче пережить полет, но порой делают это даже те, кто не умеет пить. Хотя на борту есть возможность получить спиртное, человека не пропустят на рейс, если он очевидно нетрезв. Когда пассажир пьян «в стельку», его и вовсе могут оштрафовать, поэтому лучше не злоупотреблять спиртным перед полетом.

Шутки

Будучи в аэропорту, стоит быть поосторожнее со своим чувством юмора. Имелся случай, когда мужчина на стандартные вопросы по типу «Есть ли у вас острые предметы или оружие» ответил утвердительно. В частности, он обратился к товарищу и поинтересовался, положил ли тот взрывчатку. Юмориста арестовали за заведомо ложное сообщение о подготовке теракта. Обвинение со временем, конечно, сняли, но сама поездка была испорчена.

Запрещенные предметы

Бывает утомительно подолгу стоять в очередях и терпеть обыск, но делают это сотрудники аэропорта потому, что очень многие пытаются провезти с собой запрещенные предметы. Даже зная, что это нельзя брать на борт, некоторые пассажиры используют различные уловки в надежде, что их «пронесет». К примеру, люди прячут подобные предметы в сумке с нижним бельем или пытаются крепить их скотчем к личным вещам.]]>