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Зачем в XX веке детей сажали в клетки
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Зачем в XX веке детей сажали в клетки 

Anews 24 минуты назад
Фото: Anews
В начале прошлого века на территории США молодежь активно переселялась из сел в крупные города. Там они формировали семьи, но застроенные улицы, новые условия жизни и другие жилищные вопросы привели к тому, что гулять с новорожденными детьми было негде или некогда. Многие дети росли в квартирах в закрытых комнатах, куда не часто проникал свежий воздух, поэтому врачи советовали оборудовать детские кровати поближе к окнам.
Однако многие матери восприняли этот совет слишком буквально, и оборудовали своим малышам настоящие ясли прямо за окном. Такое устройство запатентовала американка Эмма Рид из Вашингтона, которая полностью последовала советам врачей, касающихся обеспечения ребенка свежим воздухом. Из-за отсутствия места для прогулок детей их отправляли за окно, чтобы те смогли спокойно дышать кислородом и находиться под присмотром.
В современности такое отношение к детям считается, как минимум, неприемлемым, но в 20-х годах прошлого века для американцев дети в клетках были обычным явлением. За десятилетие после изобретения такого вида яслей оно достигло пика своей популярности, и его можно было увидеть в каждом многоквартирном доме.
Внутри таких клеток было много места не только для ребенка, но и для его игрушек или даже для целой кроватки. Также часто кроватку размещали рядом с окном, чтобы ребенок при наличии желания смог переползти обратно в комнату.
Со временем все больше граждан считали такие клетки опасными для жизни и здоровья маленьких детей, поэтому их популярность постепенно упала, а вскоре они стали редким явлением. ближе к началу нового тысячелетия практика оздоровления детей при помощи подвесных клеток осталась в прошлом и начала считаться дикостью, а на данный момент является примером колоритности XX века.
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