Как невесты на Руси избавлялись от женихов

Как невесты на Руси избавлялись от нежеланных женихов

Считается, что в старину на Руси браки редко заключались по любви. Чаще всего о свадьбе сговаривались родители, уповая на то, что семья жениха хорошая, работящая и здоровая, а «стерпится — слюбится». Однако девушкам все же приходилось избавляться от нежеланного сватовства.

«Мёртвая невеста»

Далеко не всегда девушка знакомилась с будущим женихом только на смотринах, которые устраивали родители и сваты. Представительниц высшего света с шестнадцати лет вывозили на балы, а в деревнях устраивали посиделки, танцы и другие мероприятия, на которых девушки могли свободно общаться с парнями.

Пытаясь завоевать понравившуюся девушку, деревенский ухажёр мог попытаться обнять её и даже поцеловать. Если девушка была согласна на ухаживания, то начинала вяло, для виду, отмахиваться. Если же поклонник не был ей по сердцу, то мог заработать и затрещину.

Ещё существовал такой способ выяснить отношение девушки к себе. Во время посиделок парень занимал место отлучившейся девицы на лавке, а по её возвращении требовал поцелуя. Если он был девушке по душе, она целовала парня и усаживалась к нему на колени. Если же нет — прогоняла прочь.

Ухажёр также мог посылать девушке подарки, гостинцы, сладости. Если девушка отвечала взаимностью и была согласна с ним «гулять» (это не обязательно подразумевало половую связь и не означало, что планируется вступление в брак), она обычно посылала ответный подарок, например, платок с вышитой на нём надписью: «Кого люблю, того дарю» или: «любезному Семёну от Варвары навеки». Если кавалер был не люб, девушка, как правило, возвращала подарки.

Во многих губерниях девушек все-таки старались не выдавать замуж против их воли. Если сватался неугодный жених, родители могли сказать свахе, что невеста «плохонькая, хроменькая да кривенькая». А то и вовсе, что «невеста мёртвая в гробу лежит». Ещё могли выкатить сватам под ноги тыкву или попросить их начистить картошки. Либо мать невесты начинала так усердно подметать полы, что сваха оказывалась в туче пыли и мусора.

От ворот поворот

Если молодой человек являлся свататься лично и не был желанен, его могли высмеять, опозорить. Иногда подруги девушки ставили у ворот несостоявшегося жениха жердь с привязанной к ней куклой — такую куклу называли «отказной».

Не случайно возникла поговорка: «дать от ворот поворот». «Первоначально „получить от ворот поворот“ означало получить отказ в сватовстве», — говорится в «Словаре современного русского литературного языка» (1960 года). Порой жениха и в самом деле «разворачивали» от ворот, не впускали в дом. Но постепенно эта фраза стала означать просто отказ: «Сколько женихов было — всем от ворот поворот. Для кого бережет себя?» (Авдеенко. «Дунайские ночи»).

Кстати, если парню отказывали несколько девушек подряд, он мог не найти себе невесты вовсе (по крайней мере, в родном селе).

Если родители девушки прочили её за определённого человека, а ей был люб другой, то тоже были способы добиться своего. Так, девушка всячески показывала перед нежеланным женихом свой «норов» — капризничала, говорила колкости, демонстрировала, какая она плохая хозяйка. И неугодный жених часто действительно отступался от такой невесты.

Некоторые намеренно вступали в любовную связь с тем, кто был по сердцу, а потом объявляли родителям, что у них «уже был грех», и тем не оставалось ничего, как выдать дочь замуж за того, кто ей приходился по нраву.

В высших слоях общества дело обстояло несколько иначе. Заприметив девушку, к примеру, на балу, поклонник начинал ездить с визитами в дом её родителей. Но если он не нравился барышне, та могла вести себя с ним дерзко и даже не выходить к нему. Хотя нередко принуждение со стороны старших родственников, желавших устроить выгодный брак, оказывалось сильнее неприязни.

«Отворотная» магия

Если по тем или иным причинам надоедливого ухажера невозможно было отвадить обычными способами, можно было прибегнуть к магии. Например, на Руси был распространён следующий отворотный ритуал. Девушка незаметно прикалывала к любому предмету одежды поклонника булавку и произносила заговор. Обряд принято было проводить на убывающую Луну в любые дни кроме четверга и воскресенья.

Также брали кислое яблоко, надкусывали его и произносили особый заговор. Яблоко затем выбрасывали куда-нибудь подальше от дома.