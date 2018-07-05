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Что творили в Колизее гладиаторы
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Что творили в Колизее гладиаторы 

Рамблер 7 часов назад
Все знают, что в римском Колизее проводились гладиаторские бои. Но гладиаторы сражались не только друг с другом, они также вступали в единоборства с дикими хищниками. И вот что известно о животных Колизея.
1. Большей частью в схватках с хищниками участвовали хорошо вооружённые гладиаторы, обученные ведению боя. Но нередко против опасных животных выступали преступники или военнопленные, которые выходили на арену без оружия и амуниции. Несложно представить, чем заканчивался бой.
2. Чтобы устраивать кровопролитные бои в Колизее, требовалось много диких животных. Львов, тигров, ягуаров отлавливали в разных частях света. Это заметно снизило популяцию хищников.
3. Убийство на арене с помощью дикого животного называлось «Осуждение дикими зверями». Впервые такой приговор вынесли в 167 году до нашей эры группе дезертиров. Тогда при публике людей раздавила группа слонов.
4. Содержание хищников обходилось недёшево, поэтому римляне мало заботились о животных, которые должны были принимать участие в боях. Нередко зверей убивали сразу же после боя. Но были и исключения: особо талантливых животных оставляли в живых, чтобы они подольше забавляли зрителей жестокостью.
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