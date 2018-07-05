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Ошибки, изменившие ход истории
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Ошибки, изменившие ход истории 

Рамблер 2 часа назад
В истории человечества было немало ошибок, но некоторые из них оказали на цивилизацию серьёзное влияние, заставив историю идти в ином направлении.
1. Падение Берлинской стены. Западногерманский политик Гюнтер Шабовски на пресс-конференции в 1989 году некорректно озвучил новые правила въезда в ФРГ для жителей ГДР. Подавляющее большинство людей подумали, что теперь границы между странами не существует, тем более что политик добавил, что правила начинают действовать немедленно. Практически сразу же началось разрушение стены.
2. Пропавший спутник Mars Climate Orbiter. Этот спутник-транслятор для посадочного аппарата должен был остаться на Марсе и изучать климат планеты. Его двигатель создавали в 1999 году инженеры, использовавшие не метрическую систему мер, а британскую, но в НАСА об этом не знали. В результате спутник так сильно отклонился от заданной траектории полёта, что специалисты НАСА попросту потеряли его из вида. Если бы не оплошность конструкторов, то Mars Climate Orbiter работал бы и поныне.
3. В 1950 году появился реактивный самолёт de Havilland Comet. Спустя два года два таких лайнера взорвались в воздухе, унеся жизни 54 человек. Эксперты после изучения обломков пришли к выводу, что причиной катастроф стали иллюминаторы. У лайнеров этой серии они были квадратными и при повышенном давлении покрывались трещинами. С того момента в самолётах устанавливают только овальные иллюминаторы.
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